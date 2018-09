Malgré un cancer du col de l'utérus, elle donne naissance une petite fille

publié le 03/09/2018 à 12:58

Pour cette jeune maman, son histoire relève du miracle. Alors qu'elle a été atteinte d'un cancer du col de l'utérus, elle a tout de même pu mettre au monde une petite fille, révèle France Bleu Hérault. "On s’était dit que ce ne serait jamais possible", confie-t-elle à la radio locale.





Les grossesses à la suite d'un cancer sont rares et risquées. Les médecins préconisent généralement une ablation totale de l'utérus, ce qui entraîne l'impossibilité d'enfanter. Mais au CHU de Montpellier, Claire a bénéficié d'une ablation partielle de l'organe : seul le col de l'utérus a été enlevé.

Pour cette opération, "il faut s'assurer qu'il est possible de ne retirer qu'une seule partie de l'utérus, le col. Ce n'est pas toujours le cas", explique à France Bleu Gauthier Rathat, le médecin de Claire. Les femmes pouvant subir cette intervention doivent avoir moins de 40 ans et le cancer doit être à un stade limité. C'est pourquoi cette alternative à l'ablation est peu répandue.

Mais "il faut que les gens sachent que cette technique existe : cancer du col n'est pas égal à cancer de l'utérus. Il y a d'autres possibilités que retirer l'utérus !", insiste le Dr. Rathat auprès de France Bleu.