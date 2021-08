L'horoscope du dimanche 29 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars étant importante pour vous, son opposition à Neptune pourrait saper votre confiance en vous, ou en quelqu'un comme un parent ou un supérieur, 3e décan. Cette personne a pu vous décevoir, surtout né autour du 12 avril, et vous ne savez pas si vous devez revenir en arrière et redonner votre confiance ou non. 2e décan, c'est une bonne journée pour montrer à l'autre que vous l'aimez, ou pour recevoir des preuves d'amour.

Taureau

Vous êtes de ceux qui ne seront pas ennuyés par Mars/Neptune, vous pouvez vous faire confiance : si vous avez un défi à relever, vous atteindrez votre but, 3e décan. Vous agirez peut-être plus efficacement en vous fiant à votre instinct et non à vos calculs ou à votre raisonnement. Ils pourraient saper votre confiance en vous ! 2e décan, on vous entourera de petites attentions qui vous prouveront qu'on tient à vous.



Gémeaux

Êtes-vous victime des autres ou victime de vous-même 3e décan ? Cela vaut le coup de réfléchir et si jamais vous pensez être victime des autres, il est temps d'évoluer. Vers plus de conscience, d'emprise sur la réalité, de contrôle, c'est apparemment tout ce qui vous manque en ce moment ; ne vous soumettez pas, résistez ! 2e décan, Mars désactivée, Vénus prend toute la place et vous promet un dimanche de bien-être.



Cancer

Mars et Neptune sont toutes deux en harmonie avec vous, 3e décan, sous cette conjoncture vous disposez d'une empathie et d'une foi qui déplace les montagnes. Vous vibrerez avec ceux qui vivent des moments douloureux, des personnes malades ou qui sont obligées de fuir leur pays parce qu'il y a la guerre, par exemple. 2e décan, vos amours passées vous reviennent en mémoire et vous perturbent.



Lion

Mars et Neptune opposent les secteurs financiers de votre zodiaque, 3e décan, vous devez donc faire attention aux erreurs qui peuvent se glisser dans vos comptes. Elles ne sont pas volontaires, évidemment, à moins que vous n'ayez un comptable malhonnête... Le principal c'est que vous soyez vigilant pendant quelques jours. 2e décan, en dépit de la dissonance d'Uranus, ce dimanche s'annonce agréable parce que vous serez bien entouré.



Vierge

Mars entame une dissonance avec Neptune, un aspect de découragement, 3e décan. Est-ce la perspective de reprendre le boulot qui vous démotive à ce point ? L'aspect peut aussi se manifester sur le plan relationnel et dans ce cas, vous êtes dans une situation embrouillée et incertain sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. 2e décan, Mars vous a quitté et vous ne la regretterez pas. Vénus vous regarde à présent et accentue votre bien-être.



Balance

Mars et Neptune ont une influence relative par rapport à vous, 3e décan. Vous risquez juste d'être soucieux à cause d'un problème qui ne vous concerne pas de près. Peut-être que vous vous ferez du souci pour un groupe, une communauté, voire pour tout le monde si le virus a repris de la force (prévisions écrites en juillet). 2e décan, avec Vénus dans votre camp, il ne peut pas y avoir de bagarre, ou alors c'est que vous l'aurez cherché !



Scorpion

Pour vous, Mars et Neptune sont en harmonie et on peut dire que tous les moyens seront bons, jusqu'au 14 septembre, pour atteindre l'un de vos objectifs. Vous ne lésinerez pas sur le moyens à employer, la force de votre volonté et de votre détermination étant amplifiée. A priori, vous ne raterez pas votre cible 3e décan. 2e décan, votre imaginaire amoureux est très actif et vous pourriez vivre une belle histoire... virtuelle.



Sagittaire

La conjoncture est plus active pour vous que pour d'autres, 3e décan, Mars/ Neptune peuvent créer de la confusion et surtout une tendance à dépasser les limites. Attention à ne pas être en " overdose " de nourriture, de boissons, ou de toute chose à laquelle vous pourriez être " addict ". Quoi qu'il en soit, il faut vous poser des limites, c'est indispensable. 2e décan, pas de souci en ce moment, l'avenir est prometteur.



Capricorne

Vous faites partie des signes qui n'auront pas à se plaindre d'un manque d'énergie ou de volonté à cause de Mars/Neptune. Au contraire, vous aurez foi en vous-même, 3e décan surtout. C'est assez rare pour être signalé, vous ferez confiance à votre instinct et il ne vous trompera pas. En revanche, n'écoutez pas les autres, les oiseaux de mauvais augure. 2e décan, vous aimerez sentir que vous êtes responsable et qu'on compte sur vous.



Verseau

Si Mars et Neptune doivent vous tracasser, 3e décan, ce sera peut-être dans le domaine financier. Vous n'avez aucune assurance en ce qui concerne l'avenir. Peut-être êtes-vous dans une situation où justement il n'est pas possible de vous projeter parce que c'est une situation inconnue et que personne ne sait comment elle va évoluer ? 2e décan, aucune inquiétude, au contraire une présence vous fait du bien.

Poissons

3e décan, vous êtes sensible à une conjoncture que vous connaissez bien et qui affaiblit votre volonté. Quelqu'un semble avoir beaucoup d'influence sur vous, certainement trop et vous faites trop confiance à cette personne. Mais, né autour du 13 mars, vous avez des soupçons depuis quelque temps, vous commencez à vous poser des questions. 2e décan, une petite crise amoureuse est en cours, l'amour vous tourmente.