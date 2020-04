L'horoscope du 4 avril 2020

publié le 04/04/2020 à 05:30

Bélier

Après avoir subi toute la semaine Jupiter et Pluton, le 3ème décan peut prévoir un agréable week-end, le plaisir sera de la partie, un jeu pouvant vous passionner. Certes, à l'arrière-plan, le problème représenté par Jupiter/Pluton sera toujours là, pour tout le monde, et d'ailleurs ce n'est pas obligatoirement un gros problème puisque nous y sommes tous confrontés ! Tous logés à la même enseigne.



Taureau

1er décan, la dissonance de Mars et Saturne se défait mais Mars est à présent fâchée avec Uranus et vous pourriez prendre une décision drastique, ou on la prendra à votre place. Du coup vous aurez à subir une situation dont vous ne voulez pas et cela vous obligera à vous poser des questions sur votre avenir. Cela dit, ce n'est pas le premier aspect de ce type, loin de là, vous en avez déjà tâté en juillet 2019...



Gémeaux

Né en mai, non seulement Vénus est chez vous mais elle est en phase avec Mars et Saturne. Cette configuration vous place dans une situation à la fois stable et constructive. Avec Saturne on est toujours dans une sorte d'architecture de vie que l'on construit soi-même et qui est une base de lancement, en quelque sorte. Vous allez certainement pouvoir vous développer davantage quand tout sera revenu à la normale.



Cancer

Vous pouvez compter sur Mercure et Neptune pour vous inciter à écouter votre intuition, surtout dans le domaine du social, de la politique, enfin là où c'est conflictuel en ce moment. Surtout si vous êtes du 3ème décan, la situation vous pourrait vous sembler sans issue mais vous avez une porte de sortie grâce à votre imagination. Vous le savez, vous êtes capable de vous faire de très jolis films.



Lion

Mars s'éloigne de Saturne mais forme une dissonance avec Uranus qui ne sera pas sans vous rappeler des mauvais souvenirs de l'été dernier. Mais vous avez évolué depuis, vous avez de meilleures défenses et peut-être même quelqu'un pour vous conseiller et vous guider avec efficacité. Reposez-vous sur cette personne, ou si vous n'avez pas quelqu'un sous la main trouvez un/e ami/e pour vous épauler ; vous aurez moins de stress si vous êtes soutenu.



Vierge

Lune et Vénus se regarderont en chiens de faïence en fin de journée, vous serez nerveux et aurez du mal à vous contenir. Résultat, vos proches seront aussi énervés que vous. 1er décan, notamment. Ce n'est pas en passant vos nerfs sur les autres que vous vous détendrez, bien au contraire ! Si vous sentez que ça déborde, faites de l'exercice, déchargez le plus possible l'énergie qui s'est accumulée au cours de la journée.



Balance

1er décan, l'anticyclone dont je vous parlais hier est solide et va tenir jusqu'au 15 avril, pour revenir ensuite en juin et juillet illuminer votre vie amoureuse, ou vos finances. Vous êtes vraiment bien servi par Vénus, mais vous le serez encore mieux si vous êtes opportuniste et que vous saisissez les occasions qui se présenteront, surtout en juin et juillet. Par contre, 3ème décan, c'est encore un peu difficile.

Scorpion

Laissez-vous porter par les vagues de satisfaction qui déferlent sur vous si vous êtes né fin du 2ème décan, début du 3ème. On pourrait vous tenir des propos très flatteurs. Encore une fois, Mercure et Neptune sont en phase avec vous et vous aurez un feeling particulier concernant une personne pour qui vous avez des sentiments. Toutefois, il peut aussi être question d'un enfant que vous désirez, ou qui est en route et ne tardera pas à arriver.





Sagittaire

Méfiez-vous encore de l'association entre Mercure et Neptune, vous devez absolument garder votre esprit critique et ne pas vous mêler des problèmes de vos proches. Et surtout de certains membres de la famille qui pourraient essayer de vous influencer sans que vous vous en rendiez compte. Mais vous pourriez aussi prendre conscience de la toxicité d'un lien de longue date. Cela ne devrait concerner que ceux nés entre le 9 et le 15 décembre, en principe.



Capricorne

Vous n'avez pas d'autre choix, natif de décembre, même si vous n'aimez pas les conflits il faut agir et frapper fort si vous voulez que l'ambiance redevienne plus paisible. La conjonction de Mars et Saturne vous avait peut-être déséquilibré, vous ne pouviez rien faire et vous sentiez impuissant, mais à présent vous disposez d'une énergie et d'une détermination qui peuvent vous conduire à imposer ce que vous voulez et prendre la ou les décisions que vous voulez prendre.



Verseau

1er décan, d'un côté Vénus vous caresse dans le sens du poil, de l'autre Mars et Uranus vous donnent envie de tout envoyer promener. Ne décidez de rien, vous êtes trop réactif et dans le stress. Ça se calmera la semaine prochaine, à partir de vendredi ; cela devrait surtout concerner ceux de fin janvier ; ne prenez aucun risque en ce moment, même dans votre maison ou appartement. Ne touchez pas à l'électricité.



Poissons

Mercure et Neptune sont toujours conjointes chez vous, mais Mercure s'échappe à partir de demain. Aussi, soyez encore vigilant aujourd'hui, évitez toute forme de crédulité. Et si ce ne sont pas les autres qui vous racontent de bobards ou cherchent à influencer votre pensée, c'est peut-être vous qui chercherez à cacher quelque chose à l'un de vos proches. Vous connaissant, ce sera probablement pour le/la protéger.