publié le 29/03/2020 à 05:30

Bélier

Si la météo de votre région n'est pas bonne, vous en tout cas vous serez un vrai soleil pour les autres, vous plairez et amuserez tout le monde avec vos bonnes blagues. Vous serez également positif et attirerez le positif, du coup vous serez content de votre journée. Certains auront des nouvelles de quelqu'un qui n'en donne pas très souvent !

Taureau

Vous savez flatter la gourmandise de vos proches, leur concocter des bons petits plats, bref leur faire plaisir est votre mission. Une mission que vous remplirez aujourd'hui. Seuls ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne (nés entre le 20 et le 25 avril) ne seront peut-être pas aussi joyeux et rayonnants que les autres, le confinement peut beaucoup leur prendre la tête en ce moment, un problème professionnel ou avec le conjoint.

Gémeaux

La Lune effectue son passage mensuel chez vous et accentue vos appétits, votre gourmandise, mais aussi votre envie de dépenser. Évitez le shopping sur Internet. Ne suivez pas vos impulsions dans ce domaine, vous savez très bien qu'elles vous mènent à des situations... compliquées. Mais vous pouvez aussi avoir de l'appétit pour un bon déjeuner ou un bon dîner ; cela dit, veillez à ne pas grignoter toute la journée.

Cancer

Un dimanche sous la couette ne vous ferait pas de mal, certains ont eu des émotions fortes depuis une quinzaine de jours ; il faudrait débrancher et vous détendre. Il s'agit principalement du 3ème décan, mais on ne sait jamais, vous pouvez avoir une ou même des planètes de votre thème de naissance dans votre 3ème décan, c'est fréquent. Je vous encourage tous à prendre du recul.

Lion

Vos relations amicales étant au premier plan de ce dimanche, vous pouvez demander de l'aide 1er décan. Ce n'est pas perdre la face que de demander conseil à un ami, non ? N'hésitez pas, on pourrait vous donner une ou des idées qui vous seront utiles, en tout cas pour réfléchir à votre situation d'une autre manière. Ce sont ceux qui reçoivent l'opposition de Saturne et Mars qui sont concernés, tout est tellement ralenti...

Vierge

Il faudra faire travailler vos enfants, ou vous occuper de choses ennuyeuses, des trucs que vous vous sentez obligé de faire et qui vous empêcheront de vous reposer. Cela dit, vous n'êtes pas de ceux qui savent se reposer, même quand vous en avez l'occasion il faut que vous soyez occupé, que ce soit à travers une activité ou parce que vous aurez quelque chose à penser, à réfléchir. Il se peut aussi que vous ayez à vous occuper d'un parent.

Balance

Ça y est, les astres s'alignent enfin avec vous, Mars cesse sa dissonance demain et beaucoup de natifs du 3ème décan, remués récemment, vont se sentir soulagés. Il restera encore la dissonance de Jupiter et Pluton avec votre décan, il se peut que vous n'ayez pas encore remis de l'ordre dans la maison ou en famille ; ou que vous n'acceptiez toujours pas la situation injuste qui vous a été imposée.

Scorpion

Quelque chose vous dira qu'il faut jeter un oeil sur vos factures et votre comptabilité, peut-être que vous avez oublié de payer quelque chose ou qu'il y a une erreur. Une erreur de la banque... En tout cas, aujourd'hui il y aura quelque chose à réparer, ou à refaire, un travail que vous avez un peu bâclé par exemple et dont vous savez qu'il ne sera pas accepté en l'état. 1er décan, évitez de vous mettre en situation délicate avec votre hiérarchie.

Sagittaire

Il pourrait y avoir une petite fête à la maison, peut-être pour l'un de vos enfants dont c'est l'anniversaire, et jamais vous ne lui aurez préparé un aussi bel anniversaire. Il faut dire que vous avez eu le temps...Quoi qu'il en soit, vous serez content de l'ambiance que vous aurez créée, et il est vrai que vous avez du mérite parce que ce n'est pas facile en ce moment.

Capricorne

Un peu de soleil dans l'eau froide ? En tout cas, quelqu'un saura vous faire rire aujourd'hui et vous distraire de toutes ces préoccupations qui vous prennent la tête. Le 3ème décan n'a pas été très favorisé ces derniers temps et des moments de rire et de détente ne vous feront pas de mal, au contraire. Il faut que vous recherchiez tout ce qui peut provoquer du bien-être, voire du plaisir.

Verseau

On reparlera demain de la conjonction Mars/Saturne qui touche le 1er décan. Pour ce dimanche, vous aurez décidé de ne pas vous prendre la tête et vous y arriverez. Vous oublierez le reste. A moins que tout simplement vous ne soyez avec vos enfants et que vous ne vous amusiez avec eux : vous trouverez bien le moyen d'inventer des jeux, ou de les intéresser à quelque chose.

Poissons

Vous serez plus émotif que d'habitude et surtout très sensible à ce qu'on pense ou ce qu'on dit de vous. Mais n'allez pas penser à la place des autres, vous vous tromperiez. Vous pourriez très bien imaginer qu'on dit du mal de vous, par exemple, et vous y croirez comme si c'était vrai. Et même si on vous rapporte certains propos, n'y croyez pas avant d'avoir vérifié qu'ils ont vraiment été dits, qu'ils ne sont pas déformés.