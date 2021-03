publié le 16/03/2021 à 14:30

Emmanuel Macron l'a admis hier : "Le maître du temps, c'est le virus". Pour le Professeur Bruno Lina, invité de RTL ce mardi 16 mars, ceci n'est pas un aveu d'impuissance, mais un simple "constat". "Quand on est dans une dimension pandémique, depuis le début c'est le virus qui, finalement, impose le rythme malheureusement", a déclaré le virologue, également membre du Conseil scientifique.

"Une pandémie, elle a des temps, et on ne peut pas arrêter une pandémie jusqu'à ce qu'à un moment tout le monde ne présente pas une immunité qui permet d'éviter ces infections et cette immunité elle est à la fois post-infectieuse et post-vaccinale", souligne le Professeur Lina qui est optimiste sur les mois à venir.

"Je pense qu'à partir du moment où on aura franchi le cap des mois de mars/avril, on devrait pouvoir rentrer dans des temps qui seront un petit peu plus agréables. Et si on combine ça à une possibilité de vaccination et d'immunisation, avec une adhésion que l'on voit sur la vaccination, ça va permettre collectivement de sortir de ce temps", conclut le virologue.