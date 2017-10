Zinédine Zidane sacré meilleur entraîneur de l'année par la FIFA

publié le 24/10/2017 à 09:03

Un titre de plus au palmarès de Zinédine Zidane. La Fédération internationale de Football (FIFA), a décidé de récompenser la légende française du ballon rond, lundi 23 octobre, à Londres. Il était nommé aux côtés d'Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea, Massimiliano Allegri, celui de la Juventus. Un titre qui récompense la victoire de son club en finale de la Ligue des champions de l'UEFA.



En 2016, Zinédine Zidane faisait déjà partie des trois finalistes du meilleur entraîneur de l'année, et avait terminé en deuxième position. Cette fois-ci, il décroche le titre et succède à Claudio Ranieri, vainqueur du Championnat d'Angleterre 2015-2016 avec Leicester. Le Français, qui ne se considère pas comme le meilleur entraîneur du monde, a tout de même fait du Real une machine à gagner depuis sa nomination en janvier 2016 : deux C1 d'affilée, une Liga, un Mondial des clubs, deux Supercoupes d'Europe et une Supercoupe d'Espagne, soit sept titres en moins de deux ans.

Il a aussi grandement participé à la saison réussie de Ronaldo - d'ailleurs sacré meilleur joueur par la FIFA - en réussissant à gérer sa vedette de main de maître, pour le garder frais pour les grandes échéances. L'athlète lui a bien rendu avec dix buts en quart, demie et finale de la C1. "Ce trophée, c'est un truc de fou", a réagi Zinédine Zidane, lors de la cérémonie animée par l'acteur londonien et supporter d'Arsenal Idris Elba. Et d'ajouter : "C'est un honneur. Je n'aurais jamais cru recevoir un truc si important. Je remercie les joueurs, c'est grâce à eux."