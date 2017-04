publié le 14/04/2017 à 08:41

L'Olympique Lyonnais a réussi à s'imposer (2-1) jeudi 13 avril au Parc OL en quart de finale aller d'Europa League. Mais ce fut laborieux. D'abord parce que le match a commencé avec près de 45 minutes de retard, après que des affrontements entre supporters aient provoqué un envahissement de terrain. Ensuite parce que les hommes de Bruno Genesio ont été menés au score dès la 15e minute.



Profitant d'un manque de concentration de la défense lyonnaise, les Turcs ont astucieusement joué un coup franc tiré par Talisca, qui a décalé Ryan Babel. Ce dernier n'avait plus qu'à tromper Anthony Lopes, le gardien de l'OL.

Incapables de revenir au score avant la mi-temps, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont revenus du vestiaire avec plus d'envie, offrant un meilleur visage au spectateurs. Mais il aura fallu attendre la 83e minute pour que Corentin Tolisso n'égalise. Et dans la foulée, profitant d'une énorme bourde du gardien stambouliote, Jérémy Morel a inscrit son premier but en coupe d'Europe.

[RESUME] UEFA Europa League : L'OL renverse le Besiktas en deux minutes !

