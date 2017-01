Au lendemain des qualifications de Nancy et Monaco, Paris et Bordeaux ont complété le dernier carré de la Coupe de la Ligue, mercredi 11 janvier.

Crédit : FRANCK FIFE / AFP Thiago Silva au Parc des Princes le 30 novembre 2016.

par Luca Dangréaux publié le 12/01/2017 à 11:31

Les Parisiens ont pris leur temps pour assurer la victoire face au FC Metz, mercredi 11 janvier. Malgré un match maîtrisé de bout en bout face à des Messins trop inoffensifs, Thiago Silva a dû s'y reprendre à deux fois pour assurer la qualification (2-0).



Et les deux buts du capitaine de Paris sont identiques. Un corner tiré fort au premier poteau par Angel Di Maria et une tête croisée de Thiago Silva qui finit dans le petit filet opposé. Un but que l'on a désormais l'habitude de voir avec le Brésilien.



C'est donc un défenseur qui a débloqué la situation pour Paris malgré le retour d'Edinson Cavani. Le buteur argentin et ses compères de l'attaque parisienne ont eu plusieurs occasions de marquer sans jamais y parvenir. Les deux recrues hivernales, Julian Draxler (blessé) et Giovanni Lo Celso, ne sont pas entrés en jeu. Le Paris Saint-Germain affrontera Bordeaux en demie-finale de la Coupe de la Ligue.

Bordeaux justement s'est lui aussi qualifié hier soir lors de la réception de l'En Avant de Guingamp. C'est Gaëtan Laborde qui a réalisé un doublé pour qualifier l'équipe girondine. Lourant le match avait mal commencé pour son équipe puisque c'est Guiguamp et Sloan Privat qui ont ouvert le score sur corner. François Kamano réduit le score avant que l'attaquant français profite des largesses défensives de la défense adverse pour marquer sur coup de pied arrêté et sur une erreur de relance de Baïssama Sankoh.

C'est finalement Nicolas Benezet, entré en cours de jeu, qui réduit le score pour les Guigampais. La deuxième affiche des demi-finales de la Coupe de la Ligue opposera Monaco à Nancy. Les deux affiches sont programmées le mardi 24 et le mercredi 25 janvier 2017.