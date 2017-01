MINUTE PAR MINUTE - Troisième quart de finale mercredi 11 janvier (18h45), avant PSG-Metz (21h05) et après les qualifications de Nancy et Monaco.

Crédit : NICOLAS TUCAT / AFP Gaëtan Laborde sous les couleurs de Bordeaux en septembre 2016

par Gregory Fortune publié le 11/01/2017 à 18:30

Bordeaux ou Guingamp ? Paris ou Metz ? Qui seront les deux autres demi-finalistes de cette Coupe de la Ligue 2016-2017 ? Première réponse attendue au plus tôt sur les coups de 20h35, si les Girondins et l'En Avant n'en passent pas par les tirs au but (il n'y a pas de prolongation cette saison avant la finale).



En championnat, les Bretons d'Antoine Kombouaré sont mieux classés (5es) que les joueurs de Jocelyn Gourvenec (10es), l'ancien coach guingampais. Depuis début décembre, Bordeaux n'a remporté qu'une seule rencontre sur quatre à domicile : en Coupe de la Ligue, justement, face à Nice (3-2).



Le PSG, lui, est invaincu au Parc des Princes depuis le 20 mars (0-2 en L1 face à Monaco). En Coupe de la Ligue, il faut remonter plus de quatre ans en arrière pour trouver trace d'une élimination parisienne : le 27 novembre 2012 à Saint-Étienne (0-0, 5 tirs au but à 3).

Coupe de la Ligue : résultats et programme des quarts

Mardi 10 janvier :

Nantes - Nancy : 0-2

Sochaux (L2) - Monaco : 1-1 a.p., 3 tirs au but à 4



Mercredi 11 janvier :

18h45 : Bordeaux - Guingamp

21h05 : PSG - Metz