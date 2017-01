MINUTE PAR MINUTE - Le premier quart de finale de la Coupe de la Ligue oppose deux équipes de deuxième moitié de tableau en Ligue 1 mais en plein renouveau, mardi 10 janvier (18h30).

publié le 10/01/2017

Sergio Conceiçao. Voici le nom de l'homme qui a métamorphosé le FC Nantes. Recruté à la surprise quasi-générale pour remplacer René Girard début décembre, l'ancien milieu international portugais passé par l'Inter Milan n'a connu que la victoire en quatre rencontres. C'est autant que son prédécesseur en... 17 sorties.



En championnat, l'effet n'est pas encore véritablement perceptible puisque les Canaris restent à portée de la zone de relégation (17es). Mais avec son nouveau coach, Nantes a remporté deux matches de Coupe qui lui permettent de rêver d'un bonus presque inespéré il y a quelques semaines. Un succès contre Nancy et l'Europe ne serait finalement plus qu'à deux marches.



Si l'ASNL figure également dans la deuxième moitié de tableau en championnat (13e), la dynamique est là encore positive : trois succès et deux nuls depuis le 10 décembre, une seule défaite depuis le 5 novembre. De nouveau hermétique, la formation de Pablo Correa peut rêver de retrouver le dernier carré, 11 ans après l'année de son seul sacre dans l'épreuve. À 21h, Sochaux (5e de Ligue 2) se frotte à Monaco (2e de L1).

Coupe de la Ligue : le programme des quarts

Mardi 10 janvier :

18h30 : Nantes - Nancy

21h00 : Sochaux (L2) - Monaco



Mercredi 11 janvier :

18h45 : Bordeaux - Guingamp

21h05 : PSG - Metz