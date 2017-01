MINUTE PAR MINUTE - Trois rencontres sont au programme vendredi 6 janvier (21h), à commencer par celle du 2e de Ligue 1 face au 15e de Ligue 2.

Retour des matches en compétition officielle au 6e jour de l'année 2017, avec le coup d'envoi des 32es de finale de la Coupe de France, comme le veut la tradition. Une seule des 20 équipes de Ligue 1 est en lice, mais pas n'importe laquelle : l'AS Monaco et son attaque de feu (56 buts en 19 journées de championnat soit près de trois par match en moyenne).



Le dauphin du leader niçois reprend face à l'AC Ajaccio, 15e de Ligue 2. Un autre club corse, lui aussi membre de la 2e division, joue à la même heure : le Gazélec, mieux classé pour deux places que son voisin, se rend aux Herbiers, commune de Vendée évoluant en National. Dernière rencontre de la soirée : US Avranches (National) face à Laval (L2).

Samedi 7 et dimanche 8 février, quatre affiches entre clubs de L1 sont à suivre : PSG-Bastia, Lorient-Nice, Toulouse-Marseille et Lyon-Montpellier pour finir.

Le film de la soirée :

20h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre les trois premières rencontres de ces 32es de finale de l'édition 2016-2017 de la Coupe de France.

Coupe de France : le programme des 32es de finale

Vendredi 6 janvier :

US Avranches (NAT) - Laval (L2)

Les Herbiers (NAT) - Gazélec Ajaccio (L2)

Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2)



Samedi 7 janvier :

15h00 :

Ste Geneviève (CFA 2) - Caen (L1)

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)

Blagnac FC (DH) - Niort (L2)

Bergerac Périgord FC (CFA) - Toulouse Rodéo FC (CFA 2)

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT)

Lille (L1) - AS Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion)

Sarreguemines (CFA 2) - Reims (L2)

Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT)

Strasbourg (L2) - Epinal (NAT)

18h00 :

US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Jeanne d'Arc Drancy (CFA)

Guingamp (L1) - Le Havre (L2)

Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes (L1)

Grenoble Foot 38 (CFA) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA)

Besançon FC (CFA 2) - Nancy (L1)

Louhans-Cuiseaux FC (CFA 2) - Dijon (L1)

21h00 :

PSG (L1) - Bastia (L1)



Dimanche 8 janvier :

14h15 :

Lorient (L1) - Nice (L1)

Toulouse (L1) - Marseille (L1)

Clermont (L2) - Bordeaux (L1)

Auxerre (L2) - Troyes (L2)

Lens (L2) - Metz (L1)

17h00 :



US Granvillaise (CFA) - Angers (L1)

Châteauroux (NAT) - Pau FC (NAT)

Jeanne d'Arc de Biarritz (DH) - Rennes (L1)

Istres FC (DHR) - GS Consolat (NAT)

Croix Football Iris Club (CFA) - Saint-Étienne (L1)

21h00 :

Lyon (L1) - Montpellier (L1)



Reporté à une date ultérieure :



Fleury 91 FC (CFA) - Brest (L2)



L1 : premier échelon national

L2 : deuxième échelon

National : troisième échelon

CFA : quatrième échelon

CFA2 : cinquième échelon

DH : sixième échelon

DHR : septième échelon