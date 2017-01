VIDÉO - Sochaux-Monaco, les buts de Moutinho et Andriatsima

Les hommes de Leonardo Jardim se sont imposés aux tirs aux buts mardi 10 janvier contre Sochaux. Menés, les Monégasques sont revenus à 1-1 à la fin du temps réglementaire.

Crédit : Anthony BIBARD / FEP / Panoramic Joao Moutinho sous les couleurs de Monaco en septembre 2015

Pour l'ASM, la délivrance sera venue au bout de la séance, après le 5e tir raté, bien au-dessus, du Sochalien Moussa Sao. Après Dijon et Marseille, les Lionceaux n'épingleront donc pas une 3e équipe de Ligue 1 à leur tableau de chasse.



Meilleur buteur des Lionceaux avec neuf buts cette saison en Ligue 2, Faneva Andriatsima avait donné l'avantage au FCSM dès la 15e minute. Il a trompé Subasic d'un tir croisé du pied gauche heurtant l'intérieur du poteau après un service de Goran Karanovic à la conclusion d'une contre-attaque bien menée.



Par la suite, ils ont justifié leur statut de meilleure défense de L2 et, Monaco, même avec une large possession du ballon, a peiné à imposer son jeu, handicapé, en outre dans son jeu technique, par l'état du terrain, rendu très gras après les chutes de neige de la nuit précédente et déblayé dans la matinée.

Les changements opérés à la mi-temps par Leonardo Jardim ont eu un effet positif sur la seconde période avec notamment les entrées en jeu de Djibril Sidibé au poste d'arrière gauche, de Bernardo Silva en milieu droit puis de Falcao en attaque dans le dernier quart d'heure. C'est finalement Joao Moutinho qui égalise à la 83e minute en reprenant de volée un tir de Falcao repoussé par Dilo.

À la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont directement affrontées sur la terrible épreuve des penaltys, les prolongations étant supprimées de la Coupe de la Ligue. Les Monégasques ont été meilleurs à cet exercice, et l'ont emporté 4-3.