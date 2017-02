Vainqueurs (2-1) alors qu'ils étaient menés à la mi-temps, les Lions Indomptables décrochent le 5e titre de champions d'Afrique de leur histoire.

par Gregory Fortune publié le 05/02/2017 à 22:10

Incroyable dénouement à Libreville pour cette 31e Coupe d'Afrique des Nations. Sept fois sacrée dans l'histoire de l'épreuve, l'Égypte semblait se diriger vers un nouveau triomphe, après avoir manqué les trois dernières éditions. Le but de Mohamed Eleney dès la 22e minute l'avait mis sur les bons rails. Mais le Cameroun, inattendu à ce stade de la compétition, a su renverser la situation pou arracher son 5e sacre continental, juste avant la prolongation.



À deux minutes de la fin du temps réglementaire, l'ancien Lorientais et Valenciennois Vincent Aboubakar, aujourd'hui attaquant du Besiktas en Turquie, réalisait un numéro immense pour mettre fin au suspense. Déjà sacrés en 1984, 1988, 2000 et 2002, les Lions Indomptables avaient égalisé par l'intermédiaire du défenseur de Lyon Nicolas Nkoulou (59e), entré en cours de jeu pour pallier à la blessure d'Adolphe Teikeu.

