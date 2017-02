MINUTE PAR MINUTE - Jour de finale à Libreville. L'Égypte va-t-elle confirmer sa suprématie continentale en remportant un huitième titre ? Les Lions vont-ils rester Indomptables ? Réponse à partir de 20h.

Crédit : Sunday Alamba/AP/SIPA Mohamed Salah face à Bakary Koné lors de la CAN 2017

par Luca Dangréaux publié le 05/02/2017 à 19:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La Coupe d'Afrique des Nations va connaître le vainqueur de sa 31e édition ce dimanche 5 février à 20h. L'Égypte, mené par son gardien El Hadary part favoris face au Cameroun. L'expérience de cette nation (sept fois vainqueur, huit fois finaliste) à ce stade de la compétition ne peut que l'aider à tracer une ligne de plus à son palmarès.



La solidité du Cameroun et de son gardien jeune gardien Joseph Fabrice Ondoa (21 ans) sera la principale force des Lions Indomptables. Invaincue dans cette compétition (cinq matches, deux victoires, trois matches nuls au bout des 90 minutes), les partenaires de Benjamin Moukandjo montrent un état d'esprit et une solidarité magnifique.



Patrick Mboma (46 ans), ancienne gloire du football camerounais, s'est réjoui de ce Cameroun dans une interview à l'AFP : "Le Cameroun n'a pas le talent des plus grandes nations mondiales pour créer du jeu mais il a l'envie de s'améliorer match après match. Je suis super content parce qu'on a retrouvé l'esprit, c'est ça qui est important. Cette équipe a réussi à construire son histoire".

Le film de la finale :

19h29 - Le 11 de départ du Cameroun : Ondoa - Fai, Ngadeu, Teikeu, Oyongo - Djoum, Zoua, Siani - Bassogog, Ndip Tambe, Moukandjo (cap.).



19h22 - Le 11 de départ de l'Égypte : El Hadary (cap.) - El Mohamady, Hegazy, Gabr, Fathy - Hamed, Elneny, El-Said, Trezeguet, Salah - Warda.

19h15 - Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce direct commenté de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2017.