Le co-président des Verts n'a pas du tout apprécié l'attitude des joueurs de Lyon lors du derby de la 23e journée de Ligue 1, et l'a fait savoir avec des mots crus.

> Foot - L1 - ASSE : Caïazzo «Ce sont des malades mentaux...» Crédit Image : L'Équipe/Capture d'écran Dailymotion

par Gregory Fortune publié le 06/02/2017 à 12:36

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La présence d'une caméra, au moins, ne l'a pas retenu. Bernard Caïazzo, l'un des deux présidents de l'AS Saint-Étienne avec Roland Romeyer, s'est emporté contre les joueurs de l'Olympique lyonnais dimanche 5 février à l'issue de la victoire des Verts (2-0) et d'une fin de match houleuse. "Ce sont des malades mentaux. Ils sont conditionnés tu sais (l'interlocuteur n'est pas clairement identifié, ndlr), ils ne peuvent pas supporter de perdre le match. Ils ont perdu à la régulière. Il faut tuer tout le monde".



L'OL venait de terminer la rencontre à 9 après les cartons rouges adressés coup sur coup à Rachid Ghezzal (deuxième jaune) et Corentin Tolisso (rouge direct), ce dernier pour un tacle dangereux sur Fabien Lemoine. À peine entré en jeu, l'ancien Rennais a d'ailleurs pris la direction des vestiaires dans la foulée de la deuxième expulsion. "Je ne joue pas pour me faire casser la jambe", explique-t-il à Caïazzo. "Tu as raison, lui répond le président du comité de surveillance, mais c'est des enc****. Ce sont des malades mentaux", reprend-il.

¿ Lemoine : "Je ne joue pas pour me faire casser la jambe"



¿ Caïazzo : "Tu as raison, mais c'est des enc... !" #Jplus1 pic.twitter.com/EdubrCtR6l — J+1 (@jplusun) 5 février 2017

À n'en pas douter, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel devrait rapidement se pencher sur ses propos, et communiquer d'éventuelles sanctions parallèlement à celles infligées à Ghezzal et Tolisso.