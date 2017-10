publié le 24/10/2017 à 07:31

Le plus beau but aura donc été marqué dès le premier jour de l'année. Beaucoup de téléspectateurs avaient déjà enterré le suspense près de dix mois avant la remise du Prix Puskas 2017, récompensant la plus belle réalisation de l'année. Et ils ont eu raison. Le Français a été récompensé lundi 23 octobre à Londres, lors d'une cérémonie organisée par la Fifa.



Le 1er janvier 2017, lors de la 19e journée de Premier League, Olivier Giroud avait marqué les esprits en inscrivant un but acrobatique spectaculaire, alors que les Gunners affrontaient Crystal Palace.

Au terme d'un contre rondement mené, l'attaquant tricolore était à la réception d'un centre d'Alexis Sanchez. Et d'une splendide aile de pigeon des plus inattendues, Olivier Giroud avait propulsé le cuir au fond des filets.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! ¿¿¿ Olivier Giroud vous souhaite la bonne année ¿¿ EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) 1 janvier 2017