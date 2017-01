L'attaquant français, auteur d'un but spectaculaire dimanche 1er janvier en Premier League, a une nouvelle fois été le héros d'Arsenal mardi.

Crédit : GLYN KIRK / AFP Olivier Giroud avec Arsenel, le 3 janvier 2017

par Claire Gaveau publié le 04/01/2017 à 11:17

L'année 2017 commence fort pour Olivier Giroud. Buteur dimanche 1er janvier face à Crystal Palace, l'attaquant français a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets avec Arsenal, face à Bournemouth, mardi 3 janvier. Sur un centre de Xhaka, le Gunner a devancé tout le monde dans les airs pour égaliser dans les dernières minutes de la rencontre et arracher un match nul presque inespéré (3-3) pour les hommes d'Arsène Wenger, menés de trois buts à l'heure de jeu.



Si la réalisation d'Olivier Giroud est importante, elle n'est cependant guère spectaculaire. Du moins, loin de celle réalisée dimanche 1er janvier. Il avait alors ouvert le score en reprenant le cuir d'une splendide aile de pigeon des plus inattendues. Un geste qui se rapprochait du célèbre "coup du scorpion".



Un petit bijou qui l'a semble-t-il inspiré pour célébrer son deuxième but de l'année en autant de rencontres. Après avoir égalisé face à Bournemouth, Olivier Giroud s'est lancé dans une course folle en improvisant deux "coups du scorpion". D'un point de vue artistique, la note du but restera loin devant.