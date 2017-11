VIDÉO - Neymar quitte la conférence de presse en pleurs après Brésil-Japon

publié le 10/11/2017 à 19:53

Tête basse, repliée sur les épaules, Neymar essuie une première larme du pouce sur son œil droit. Tite, son sélectionneur, le réconforte d'un geste de la main sur la cuisse gauche. Profondément ému, la superstar du PSG se penche alors vers lui puis se lève et quitte la salle une main sur le visage. Voici la scène à laquelle ont assisté les journalistes présents en conférence de presse à l'issue d'un Brésil-Japon disputé à Lille en amical.



"Je suis là pour vous demander d'arrêter de créer des histoires qui n'ont pas lieu d'être", avait déclaré juste avant l'attaquant de 25 ans en assurant que "tout se passe bien" au PSG. "Tout le monde crée des histoires sur ma présence à Paris, mes relations avec mon entraîneur, avec Cavani. Ces choses n'existent pas, ce n'est pas vrai", a assuré l'ancien joueur du Barça après la victoire de la Seleçao (3-1).

"Tout se passe bien à Paris, je suis très heureux ici", a poursuivi celui le joueur le plus cher de l'histoire du football après son transfert de Barcelone à Paris contre 222 millions d'euros. "Je suis motivé. Je suis un joueur qui veut tout donner sur le terrain (...) Je suis venu à Paris avec l'accord de mon entraîneur. Quand je suis arrivé ici, on a eu une rencontre. Je lui ai dit que je voulais l'aider, et il m'a dit qu'il voulait m'aider à atteindre mes objectifs personnels et collectifs".



"Je ne suis pas là pour faire des problèmes avec qui que ce soit. Je connais mon rôle sur le terrain et je fais ce que mon coach me demande de faire", a encore affirmé Neymar, alors que le quotidien L'Équipe, notamment, a fait sa une mercredi 8 novembre sur l'existence d'un "fossé" entre" Neymar et Emery. "Ces choses me blessent", a conclu le Brésilien.