publié le 13/12/2017 à 11:28

Un éclair de génie pour illuminer une soirée sans grand relief. Dans un stade Louis-II quasiment vide (3.000 spectateurs sur 18.500 places possibles), le Colombien Radamel Falcao a envoyé un lob de près de 40 m dans le but du gardien caennais Brice Samba.



"Il voit ce qui se passe, a commenté son entraîneur Leonardo Jardim. Le contrôle et le geste technique sont parfaits. On savait que ce gardien aime bien sortir et jouer de l'avant. C'est un but magnifique, surtout au moment où il contrôle le ballon".

Remplaçant au coup d'envoi, l'avant-centre de 31 ans n'a mis que neuf minutes avant de s'illustrer après son entrée en jeu à un quart d'heure de la fin. Monaco menait déjà 1-0 grâce à son Italo-Argentin Guido Carrillo (34e). Falcao totalise désormais 17 buts en 19 matches toutes compétitions cette saison, et prouve une nouvelle fois ses talents de finisseur, de près comme de loin, de la tête comme des deux pieds.

Outre Monaco, Toulouse et Angers ont également décroché leur billet pour les quarts de finale, en dominant respectivement Bordeaux (2-0) et Metz (1-0). Ce mercredi 13 décembre, le PSG se rend à Strasbourg, Marseille à Rennes et Lyon à Montpellier. Le tirage au sort de la suite de la compétition aura lieu dans la foulée.