Équipe de France : "Pas de raison d'attendre pour Mbappé" avoue Lizarazu

publié le 19/03/2017 à 22:45

Quatre Monégasques, cinq novices, des habitués, des sortants et la nouvelle coqueluche du football français... La liste de Didier Deschamps dévoilée pour affronter le Luxembourg (le 25 mars) en éliminatoire de Coupe du monde 2018 (Russie) et l'Espagne (le 28 mars) en amical provoque beaucoup de réactions.



Kylian Mbappé, absolument inarrêtable en ce moment (13 buts en 12 rencontres) sera du rassemblement international, pour la plus grande joie de Bixente Lizarazu : "Le sélectionneur a envie de le voir et moi aussi. Je m'en fous qu'il ait 18 ans. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il est bon en championnat, en Ligue des champions. C'est une attraction, il faut faire attention à son image, il est très protégé par son club et par sa famille."

Au milieu de terrain Moussa Sissoko n'a pas été retenu par le sélectionneur, malgré l'importance du joueur aux yeux de l'ancien capitaine international. "Pendant l'Euro-2016 (remporté par le Portugal) il a été très performant mais il y a une certaine logique à ce qu'il ne soit pas du rassemblement cette fois-ci : il ne joue quasiment jamais avec Tottenham".