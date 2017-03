publié le 19/03/2017 à 18:59

Sous le soleil de Madrid, l'Atlético recevait le Séville FC en championnat d'Espagne. Avec Antoine Griezmann, Kevin Gameiro (Atlético de Madrid), Adil Rami, Steven Nzonzi, Samir Nasri, Wissam Ben Yedder et Clément Lenglet (Séville), sept français foulaient la pelouse du stade Vincente Calderón. Les locaux se sont imposés (3-1) et c'est le premier nommé qui s'est fait remarquer.



À l'heure de jeu, le joueur préféré des Français a catapulté un coup franc magnifique de son pied gauche dans la lucarne de Sergio Rico, le portier Andalou. Une frappe des 20 mètres qui a frappé la barre transversale avant d'entrer dans le but.

Les autres buts de la rencontre (3-1) sont signés Diego Godin, Koke et Joaquin Correa. Les Bleus de Diego Simeone (4es, 55 points) sont donc sortis facilement vainqueurs face aux Bleus de Jorge Sampaoli (3es, 57e unités) dans ce choc de la 28e journée de Liga.