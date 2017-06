France-Angleterre : "c’est aussi un hommage", souligne Laura Flessel

publié le 13/06/2017 à 20:07

Comme le 17 novembre 2015 à Wembley, deux jours après les attentats de Paris et Saint-Denis, la rivalité entre les deux nations laissera place à la solidarité, l'amitié et la fraternité. Le match amical entre l'équipe de France de football et l'Angleterre, prévu mardi 13 juin au Stade de France (21h), sera précédé d'un protocole particulier afin de rendre hommage aux victimes des récents attentats de Londres et Manchester. Cette rencontre se déroulera d’ailleurs sous les yeux d’Emmanuel Macron, de la Première ministre britannique Theresa May, mais aussi de la ministre des Sports Laura Flessel.



"C’est un match amical et c’est aussi un hommage aux victimes des attentats", souligne l’ancienne championne d’escrime sur RTL. "On n’a pas oublié l’hommage que les Anglais nous ont fait à Wembley en novembre 2015", rappelle Laura Flessel. Parmi les quelques écarts au protocole habituel, les joueurs des deux équipes devraient être mélangés au moment de la photo officielle du match. "On est tous unis pour lutter contre l’obscurantisme du terrorisme, le sport doit rester une belle fête", martèle la ministre de Sports.