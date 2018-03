publié le 26/04/2016 à 14:13

Pascal Praud a décidé mardi 26 avril de revenir sur les soupçons de dopage qui pèsent sur le défenseur français Mamadou Sakho. Le joueur de Liverpool aurait pris des brûleurs de graisse. Une consommation ayant entraîné selon la BBC, un contrôle positif le 17 mars dernier, après la rencontre de Ligue Europa entre son club et Manchester United.



Le club anglais a pris la décision d'écarter son joueur pour les matches à venir en attendant le résultat de l’enquête de l'UEFA. Une nouvelle affaire dont se serait bien passé le sélectionneur de l'équipe de France. Quelque soit la défense du joueur, Pascal Praud estime qu'il sera compliqué de conserver Mamadou Sakho dans le groupe. Et si c'était le cas ? Si Didier Deschamps se passait de l'ancien parisien, quelle serait la marge de manœuvre du sélectionneur ?

Qui peut remplacer Mamadou Sakho ?

Mamadou Sakho, défenseur central, n’apparaît pas comme un titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps qui lui préfère à ce jour la charnière Varane - Koscielny. Néanmoins, l'ex parisien reste un leader du vestiaire et "l’âme de l'équipe de France" après avoir été décisif avec les Bleus face à l'Ukraine en novembre 2013, offrant la qualification aux tricolores pour le mondial brésilien.

Pour le remplacer, Didier Deschamps pourrait faire appel à Eliaquim Mangala plutôt en forme avec Manchester City, demi-finaliste de Ligue des Champions. Loïc Perrin, défenseur central de l'AS Saint-Etienne pourrait aussi être une solution tout comme Samuel Umtiti, le jeune stoppeur de l'Olympique Lyonnais.



Pour Pascal Praud, Mamadou Sakho a la particularité de pouvoir évoluer en tant qu'arrière gauche.

Une polyvalence qui permettait à Didier Deschamps de convoquer 7 défenseurs et non 8 et ainsi sélectionner un atout offensif. Affaire à suivre donc.



Retrouvez Pascal Praud sur Facebook-Live tous les mardi matin à 8h15 dans Le Praud des Bleus.