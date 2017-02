VIDÉO - ASSE-OL : pourquoi Lemoine a volontairement quitté le terrain

Le milieu des Verts a laissé ses partenaires à 10 pour quelques secondes après avoir été à l'origine des expulsions de Ghezzal et Tolisso, dimanche 5 février.

Crédit : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Le Stéphanois Fabien Lemoine à la lutte avec le Montpelliérain Ellyes Skhiri en mars 2016

par Gregory Fortune publié le 06/02/2017 à 12:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Durant de nombreuses minutes, l'incertitude a plané. Expulsé lui aussi, comme l'annonçait le compte Twitter officiel de la Ligue 1, ainsi que plusieurs autres médias ? Sortie volontaire, à en croire les commentateurs du diffuseur de la rencontre ? La réponse est tombée peu avant minuit, dimanche 5 février. Fabien Lemoine a bien quitté volontairement la pelouse de Geoffroy-Guichard à quelques secondes de la fin du bouillant derby entre Saint-Étienne et Lyon (2-0), laissant ses partenaires à 10 contre 9 Lyonnais.



Entré en jeu à la 87e minute à la place du deuxième buteur, Romain Hamouma, alors que le score était acquis, le milieu de 29 ans a coup sur coup provoqué les expulsions de Rachid Ghezzal (deuxième carton jaune, 92e minute) puis de Corentin Tolisso (carton rouge direct pour un tacle dangereux, 93e). Dans une vidéo diffusée par le compte Twitter de l'émission de Canal+ "J+1", l'ancien Rennais déclare dans les couloirs du stade qu'il "ne joue pas pour se faire casser la jambe".

¿ Lemoine : "Je ne joue pas pour me faire casser la jambe"



¿ Caïazzo : "Tu as raison, mais c'est des enc... !" #Jplus1 pic.twitter.com/EdubrCtR6l — J+1 (@jplusun) 5 février 2017

L'épisode était bien sûr au centre des questions en conférence de presse d'après-match, entraînant une passe d'armes entre les deux entraîneurs, Bruno Génésio et Christophe Galtier. "En fin de match, il y a un joueur qui est entré, qui a rempli son rôle de la meilleure des manières - je pense que c'est là où il est le plus performant, a dégainé le premier. Mais ça n'excuse pas nos gestes, je pense qu'il faut savoir se maîtriser dans certains moments et être beaucoup plus mâtures que ce qu'on a pu être sur la fin de match, même si je le répète, il y a un joueur en face qui est rentré et qui a très bien tenu son rôle".



Réponse du second : "J'ai beaucoup de respect, de considération et d'amitié pour Bruno Génésio, et je ne peux pas accepter la déclaration qu'il vient de faire concernant Fabien Lemoine. Il n'est pas rentré pour faire dégénérer le match, il est rentré pour jouer. Et après le tacle qu'il a pris, il est rentré directement au vestiaire pour me dire : 'moi si c'est pour jouer au football et me faire arracher une jambe, je rentre'. Alors Fabien n'est pas un enfant de chœur, mais on ne peut pas quand même nous dire, et j'accepte pas, qu'on dise que mon joueur est rentré pour faire dégénérer le match".



En 309 rencontres toutes compétitions confondues sur la scène nationale avec Rennes puis Saint-Étienne, Fabien Lemoine a écopé de 56 cartons jaunes et 2 rouges. Il y a plus de trois ans qu'il n'a pas été expulsé.