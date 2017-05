Chris Froome percuté par un conducteur en fuite lors d'un entraînement

publié le 09/05/2017 à 15:46

Nouvel incident, sans dégât humain cette fois, entre un automobiliste et un cycliste, mardi 9 mai. Il s'agit en l’occurrence du triple vainqueur du Tour de France (2013, 2015 et 2016), Chris Froome. Le Britannique de 31 ans a posté sur son compte Twitter une photo de l'un de ses vélos en piteux état sur le bas côté d'une route, la roue arrière pliée.



"Je viens juste d'être percuté volontairement par un conducteur impatient, qui m'a poursuivi sur le trottoir !, raconte le grimpeur né au Kenya. Heureusement, je vais bien. Le vélo est totalement détruit. Le conducteur est en fuite !". L'incident s'est produit alors que le coureur de la Sky s'entraînait sur les routes du sud-est de la France, plus précisément à Beausoleil, sur les hauteurs de Monaco, dans le département des Alpes-Maritimes, selon la géolocalisation du message.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay ¿ Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo — Chris Froome (@chrisfroome) 9 mai 2017

La police a confirmé l'accident quelques heures plus tard. "M. Froome a déposé plainte à l'antenne de police de Beausoleil où il a été reçu par un agent, a indiqué le commissariat de Menton. Il était très calme. Il a été bousculé par un véhicule qui lui collait au train (...) Le problème c'est qu'il n'a pas l'immatriculation de la voiture et ça va être un peu compliqué. On exploitera les images des caméras de vidéosurveillance le long du parcours s'il y en a". En attendant, la plainte devrait permettre au coureur d'être couvert par son assurance.

La police française constate une cohabitation de plus en plus difficile entre les amateurs de vélo et les automobilistes sur la route de la corniche surplombant la Méditerranée, où s'entraînait Chris Froome : "La corniche c'est agréable à vélo mais c'est étroit et sinueux et les automobilistes se prennent pour Sébastien Loeb".



Le 22 avril, l'Italien Michele Scarponi, 37 ans, vainqueur du Tour d'Italie en 2011, a été tué dans un accident de la route après avoir été percuté par une camionnette lors d'une sortie d'entraînement.Deux jours plus tard, le Français Yoann Affredo a affirmé avoir été violemment agressé à la lame de cuter et à la batte de baseball lors d'une sortie avec deux amis.