Robert Marchand : les secrets de la longévité du cycliste de 105 ans

REPORTAGE - Robert Marchand va tenter ce mercredi 4 janvier d'établir un nouveau chrono sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

par Nicolas Georgereau , Loïc Farge publié le 04/01/2017 à 10:30

Robert Marchand est quelqu'un de vraiment époustouflant. Avec une joie de vivre. Ce tout petit bonhomme de 1,58 mètre qui a fêté ses 50 ans sous de Gaulle. Il s'astreint à une discipline et à une hygiène de vie strictes. Il n'a fumé que durant un mois dans sa vie. Il a arrêté, dit-il, parce qu’il trouvait "que ça ne servait à rien". Très peu d'alcool, également. Une alimentation équilibrée. Mais pas de régime spécial. Il résume tout cela avec une formule : "Je ne me sens pas tout à fait comme un poisson dans l'eau, mais enfin presque. Je ne suis pas un phénomène, je suis un type comme tout le monde. Seulement j'ai usé de tout, mais je n'ai abusé de rien".



À 105 ans, Robert Marchand vit seul en Seine-et-Marne, dans un petit appartement. Il touche 900 euros de retraite par mois. Son épouse est décédée il y a 74 ans. Ils n'ont jamais eu d'enfants. Il a fait son testament en 1985. Il ne bénéficie d'aucune assistance au quotidien, comme en témoigne Gérard Mistler, qui le connaît depuis une vingtaine d'années.



Ses aptitudes physiques sont-elles au-dessus de la norme ? Robert Marchand l'affirme : "Je fais de la culture physique régulièrement". Des assouplissements, des mouvements, et quasiment au quotidien une heure de home-trainer dans son appartement. Cela lui a donné une condition physique incroyable encore à son âge.

"Il a un cœur exceptionnel, il a un cœur d'une personne de 60 ans", reconnaît Jean-Michel Richefort, qui s’est occupé de ses séances d’entraînement sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ces derniers jours. "Il n'a pas dépassé 100 pulsations cardiaques. Cinq minutes après, son rythme cardiaque était redescendu à 70 pulsations par minute", poursuit-il.



Alors Robert Marchand a bien quelques soucis de santé : des rhumatismes, de l’arthrose dans les doigts (ce qui le gêne d'ailleurs pour tenir son guidon) et des problèmes d’audition également. Mais au final rien de bien méchant. C'est donc tout cela qui l’a conduit à tenter ces records. Son ami Gérard Mistler lui a présenté les défis il y a trois ans. Il a parcouru 26,9 kilomètres en une heure dans la catégorie des plus de 100 ans.



Aujourd'hui, il espère "faire entre 20 et 25". Jamais lassé du vélo, et toujours avec le sourire. Il vient de s'entraîner quatre jours sur le vélodrome pour prendre ses repères. La catégorie des plus de 105 ans vient tout juste d'être créée pour lui. Tout est très officiel, encadré par l'Union cycliste internationale. La distance qu'il effectuera ne sera homologuée qu'après un contrôle antidopage.