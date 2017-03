publié le 31/03/2017 à 15:24

L'affrontement entre les deux équipes phares du championnat de France promet le plus joli des spectacles mais... ne concerne pas la Ligue 1. En parallèle de la 23e finale de la Coupe de la Ligue se joue la 31e journée de championnat. Les matches de Paris (à Metz, prévu le 18 avril) et de Monaco (face à Saint-Étienne, date inconnue) sont reportés. Une aubaine pour Nice ?



Les Azuréens, toujours en course pour soulever le trophée en fin de championnat, ne sont qu'à quatre longueurs du PSG, sept de Monaco. Ils reçoivent les Girondins de Bordeaux en clôture du week-end (dimanche, 21h) et peuvent provisoirement recoller au duo de tête.

Les Bordelais (6es, 46 points) devront eux réaliser l'exploit de gagner à l'Allianz Riviera s'ils veulent décrocher une des deux places (la 4e et la 5e) qualificatives en Ligue Europa. Les Aiglons sont encore invaincus à domicile. Une course à l'Europe dans laquelle on retrouve l'Olympique Lyonnais (4e, 50 points), l'Olympique de Marseille (5e, 46) et l'AS Saint-Étienne (7e, 44).

Suspense en bas de tableau

Et ce sont les Verts qui ont l'affiche la moins abordable. Ils ne jouent pas ce week-end, leur déplacement sur la pelouse du stade Louis-II de Monaco étant déprogrammé. Distancés de deux petits points par Marseille, les hommes de Christophe Galtier pourraient voir leurs concurrents s'éloigner davantage. Lyon se déplace à Rennes (dimanche 1er avril, 15h) tandis que Marseille reçoit le Dijon FCO (samedi 1er avril, 17h).



La course au maintien est particulièrement incertaine. Nancy, barragiste (28 points), se déplace dès vendredi 31 mars (19h) sur la pelouse de Guingamp. Bastia, premier relégable (25), reçoit Lille. Les Nordistes n'ont perdu qu'une seule fois sur leurs cinq derniers déplacements au stade Furiani.



Le FC Lorient va-t-il profiter de sa retentissante victoire sur la pelouse de Nancy (2-3, le 17 février dernier) ? Les Merlus reçoivent le Stade Malherbe de Caen (16e, 32 points) et peuvent s'appuyer sur la 11e attaque du championnat.

Le calendrier complet de la 31e journée :

Vendredi 31 mars :

19h00 : Guingamp - Nancy



Samedi 1er avril :

17h00 : Marseille - Dijon

19h00 : Bastia - Lille



Dimanche 2 avril :

15h00 : Rennes - Lyon

17h00 : Lorient - Caen

Montpellier - Toulouse

Nantes - Angers

21h00 : Nice - Bordeaux



Matches reportés :

Metz - Paris (le 18 avril)

Monaco - Saint-Étienne (date inconnue)