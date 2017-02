publié le 15/02/2017 à 20:05

Selon les statistiques, le FC Barcelone sera, le 8 mars 2017, éliminé de la Ligue des champions. En s’inclinant 4-0 à l'extérieur lors du match aller, aucune des 169 équipes confrontées à cette situation dans toute l'histoire des Coupes européennes n'est en effet parvenue à inverser la tendance. Une élimination dès les 8es de finale de la prestigieuse compétition, le Barça n'a plus connu cela depuis dix ans (face à Liverpool en 2007).



Vu d'Espagne, l'impression laissée est que ce PSG a détruit le mythe barcelonais. La référence catalane en matière de jeu sort vraiment affaiblie, tant au niveau sportif qu’en termes d’image. Les hommes d'Unai Emery ont réussi à bloquer le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, qui n’était jamais apparu aussi isolé lors d’un match. Surtout, Paris a mis en évidence les carences actuelles d'une équipe qui se repose beaucoup trop sur son trio offensif. Carences physiques, tactiques, dans le comportement.

Par ailleurs, un joueur historique comme Sergio Busquets n'a pas hésité à souligner que le Barça a mal préparé le match, pointant indirectement le travail de Luis Enrique, entraîneur qui semble déconnecté de son groupe. Aussi, la démonstration parisienne devrait laisser des séquelles, même si - point positif dans un océan d'interrogations - le passé récent a prouvé que le club fondé en 1899 savait se relever d'une telle déconvenue.

Écrasé par le Bayern en 2013, champion d'Europe deux ans plus tard

Saison 2012-2013. Le FC Barcelone de Pep Guardiola, vainqueur en 2011, demi-finaliste l'année passée, est opposé au Bayern Munich pour une nouvelle place en finale de cette Ligue des champions. Il ne prend pas une mais deux gifles : 4-0 au match aller en Bavière, 0-3 au Camp Nou au retour. Séisme sur la planète football. Débat sur le déclin du vieillissant Xavi.



Un an plus tard l'équipe désormais coachée par Gerardo Martino s'arrête en quarts de finale, face à l'Atlético de Madrid. À l'intersaison, Luis Enrique est nommé entraîneur, Luis Suarez transféré de Liverpool, Marc-André Ter Stegen du Borussia Mönchengladbach. Le Barça réalise une saison de rêve conclue par un titre de champion d'Espagne et surtout de champion d'Europe, pour la cinquième fois de son histoire, la quatrième en neuf ans.

Cadres vieillissants, recrues discutées

Le club blaugrana peut donc très bien se relever et reconquérir les sommets dans les mois, les années qui viennent. Mais à court terme, pointe Pierre Ménès, son problème est celui "de toutes les équipes qui ont tout gagné. C'est très difficile de se séparer des très grands joueurs vieillissants. Qui va prendre la décision d'enlever Gerard Piqué (30 ans) ou Andrés Iniesta (32 ans) de l'équipe ?"





D'autres interrogations ne manquent pas. L'ancien Lyonnais Samuel Umtiti, à la peine au Parc des princes, est-il vraiment le défenseur central à même de succéder à Javier Mascherano (32 ans) malgré les 25 millions dépensés l'été dernier ? De marcher dans les pas de l'illustre Carles Puyol ? André Gomes, Lucas Digne ou encore Sergi Roberto ont-ils le niveau pour maintenir le Barça au top niveau ? Et surtout : que va faire Lionel Messi ?

Messi gardera-t-il la flamme ?

Sous contrat jusqu'en juin 2018, la star argentine tarde depuis des mois à prolonger son contrat avec son club de toujours. Le Paris Saint-Germain, mais aussi Manchester City (où officie Pep Guardiola), l'Inter Milan et plusieurs clubs chinois tentent des approches plus ou moins directes depuis des mois pour le convaincre de changer d'air.



L'élimination du Barça quasiment actée dès les 8es de finale en Ligue des champions (ce qui implique probablement de tirer une croix, déjà sur un sixième Ballon d'or) apporte des arguments supplémentaires aux courtisans. Avec un point de retard en championnat sur le Real Madrid, mais deux matches de plus au compteur, la fin de saison pourrait être longue, avec "seulement" une finale de Coupe d'Espagne en ligne de mire contre Alavès (27 mai).



À bientôt 30 ans (le 24 juin), Messi va-t-il garder le même appétit pour soulever de nouveaux trophées avec son club formateur ? Continuer à le guider dans sa lutte avec le Real Madrid ? Y rester toute sa carrière ? Un improbable retournement de situation contre le PSG le 8 mars au Camp Nou aurait sans doute pour conséquence de raviver la flamme. "La Pulga" et ses partenaires ont trois semaines pour s'y préparer et tenter de changer le cours de l'histoire.