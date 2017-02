publié le 15/02/2017 à 10:00

Dominer le FC Barcelone dans de telles largeurs se répercute forcément au tableau des statistiques. Un domaine où les partenaires de Lionel Messi (et Messi lui-même) sont souvent rois. Au-delà de la victoire (4-0) et de leurs quatre buts inscrits en huitième de finale aller de Ligue des Champions mardi 14 février, les Parisiens ont été plus agressifs, plus précis et mieux organisés au point d'anéantir la machine catalane.



Entre autres jamais le trio Luis Suarez-Neymar-Lionel Messi n'était resté muet en 90 minutes de football depuis qu'ils jouent ensemble sous le maillot Blaugrana (été 0214). Côté PSG le capitaine du soir, Blaise Matuidi, a réussi 98% de ses passes tentées. Un taux digne de Sergio Busquet. Nous avons choisi les cinq statistiques les plus parlantes de la rencontre.

4

Avec un score fleuve de 4 à 0, Paris a infligé à Barcelone sa plus lourde défaite dans la compétition reine européenne. Angel Di Maria à deux reprises, Edinson Cavani ou encore Julian Draxler ont fait cédé la défense adverse.

C'est la quatrième fois que le Barça concède une défaite sur un tel score. La dernière remonte à l'édition 2012-2013, en demi-finale : sur le terrain du Bayern Munich, Messi and co n'avaient pas résister aux offensives allemandes.

0

C'est le nombre de tir de Luis Suarez durant le match au Parc des Princes. "El Pistolero" n'a jamais su prendre à défaut la défense centrale parisienne composée de Marquinhos et du jeune Presnel Kimpembe. Mais il n'est pas le seul Catalan à pointer du doigt : Messi n'a tiré qu'une fois au but (un tir non cadré) et n'a touché aucun ballon dans la surface de réparation de Kevin Trapp.



Au total, les Blaugranas n'ont tiré que six fois au but pour seulement un tir cadré. Trop faible face à cette équipe du PSG qui a tenté seize fois pour dix tirs cadrés.

16

Adrien Rabiot a réalisé un match incroyable devant sa défense en gagnant pas moins de 16 ballons dans l'entrejeu parisien. Il a ainsi récupéré 12 ballons dans les pieds catalans et en a intercepté 4. Des ballons qu'il a souvent bonifiés puisqu'il a réussi 87% de ses passes.

100

Jamais une équipe n'a réussi à rattraper un tel écart en Ligue des champions. Si Paris n'a pas encore éliminé Barcelone puisqu'il reste un match retour (le mercredi 8 mars), ce résultat permet aux Parisiens d'envisager l'avenir avec confiance. La probabilité de qualification du PSG est donc de 100%. Attention tout de même au réveil des Blaugraunas, toujours capables d'inscrire quatre buts à n'importe quelle équipe au Camp Nou. En revanche un seul but des Parisiens à l'extérieur et les Espagnols devront en passer six pour se qualifier.