publié le 15/02/2017 à 10:42

Comme à chaque grands matches du Paris Saint-Germain à domicile, la tribune VIP du Parc des Princes était bien garnie. Des stars du cinéma, des hommes et femmes politiques, des sportifs... Tous étaient présents dans les allées du stade ce mardi 14 février pour profiter du huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.



Autant dire que les personnalités ont profité d'un spectacle de haut vol. Un véritable match de gala devenu historique avec une large victoire des Français sur les Blaugrana. Ils l'ont emporté 4-0 grâce à un doublé d'Angel Di Maria, un but de Julian Draxler et un dernier d'Edinson Cavani.

De Patrick Bruel, supporter avoué du PSG et habitué du Parc, à l'actrice américaine Liv Tyler qui semblait découvrir l'enceinte parisienne, les photographes se sont amusés à chasser la tribune qui surplombe l'entrée des joueurs. Du beau monde qui n'a pas hésité à immortaliser ce moment en selfie.