publié le 15/02/2017 à 04:30

Mâchoire crispée, sourcils froncés et regard noir, Luis Enrique n'était pas dans de très bonnes dispositions après la défaite cuisante du FC Barcelone au Parc des Princes mardi 14 janvier. Interrogé par un journaliste espagnol sur les raisons de la déroute catalane face au PSG (4-0), l'entraineur des Blaugranas a complètement perdu pied.



Lorsque le journaliste de la chaîne espagnol TV3, Jordi Grau, a demandé à Luis Enrique pourquoi le milieu de terrain Sergio Busquets affirmait que son équipe n'avait pas été assez préparée pour sa venue au Parc des Princes, le coach n'a pas caché son agacement : "S’il y a un responsable, c’est moi, je l’assume. Mais quand on gagne, j’aimerais le même traitement. [...] Le traitement actuel que tu me réserves actuellement et le ton que tu utilises… j’aimerais avoir le même après les victoires."

¡OJO!"Han tenido que AGARRAR a Luis Enrique entre 3 PERSONAS del Barça porque se iba directo a por el reportero de TV3", lo cuenta @sguasch pic.twitter.com/N9oLp1RsIi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 février 2017

Mais, selon plusieurs journalistes espagnols, l'entraîneur espagnol a par la suite été retenue par trois personnes alors qu'il essayait de s'en prendre directement au journaliste de TV3. Dans son élan de colère, l'entraîneur du FC Barcelone a d'ailleurs refusé une interview à Atresmedia, qui fait pourtant partie des détentrices des droits de diffusions de la Ligue des champions.