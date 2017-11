Patrice Évra : séparation avec l'OM, suspension de sept mois par l'UEFA

publié le 10/11/2017 à 17:51

Les deux sanctions sont tombées vendredi 10 novembre peu avant 18h. L'UEFA a d'abord annoncé la suspension de Patrice Évra de toutes compétitions européennes jusqu'au 30 juin 2018 ; le défenseur latéral gauche de 37 ans écope en plus d'une amende de 10.000 euros. Surtout, l'ancien international français n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Les deux parties "ont décidé de mettre fin à leur collaboration d'un commun accord", précise le club phocéen dans un communiqué.



"Le contrat du joueur est officiellement résilié avec effet immédiat", ajoute l'OM, huit jours après le coup de sang d'Évra contre un supporter de l'OM à Guimaraes en Europa League. Copieusement insulté durant l'échauffement par des fans marseillais, Évra avait répondu en adressant un coup de pied au visage de l'un d'entre eux.

"Aujourd'hui, il y a de la tristesse, écrit le président Jacques-Henri Eyraud. Pour Patrice Évra d'abord, qui a bien évidemment compris toutes les conséquences de son geste et qui ne pourra plus exercer sa passion à l'Olympique de Marseille. Pour les supporters marseillais ensuite, qui sont stigmatisés à cause du comportement irresponsable d'une poignée d'entre eux. Pour l'institution enfin, dont la réputation est entachée alors qu'elle a fait de l'exemplarité des comportements de tous un des socles essentiels de son projet de relance".



Né à Dakar, formé en région parisienne, Évra débute son parcours professionnel en Italie, à Marsala puis à Monza, avant de rejoindre Nice en 1999. Il explose à Monaco la saison suivante. Après trois ans et demi et une finale de Ligue des champions, il rejoint Manchester United où il joue 379 matches et remporte la Ligue des champions.

Marseillais depuis janvier dernier

À 33 ans, il file à la Juventus Turin en juillet 2014. Racheté par l'Américain Frank McCourt, l'OM le convainc de revenir en France en janvier dernier. Titulaire une fois des pépins physiques écartés, il perd sa place dans le 11 de départ lors de cette saison 2017-2018, et agace les supporters lorsqu'il joue.



Personnalité clivante, suspendu cinq matches pour sa participation à la gréve de Knysna lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, Évra parvient à revenir en équipe de France en 2011 et fait partie des joueurs retenus pour le Mondial 2014 puis l'Euro 2016. Mais cette fois, il est probable que cette double sanction signe la fin de sa carrière au plus haut niveau.