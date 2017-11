Les supporters de football sont-ils devenus incontrôlables ?

publié le 06/11/2017 à 09:57

Fumigènes et terrain envahi pour un chambrage inutile de Nabil Fekir, Lyon a remporté 5-0 un derby sous tension à Saint-Etienne marqué par deux interruptions, hier en clôture de la 12ème journée.



Le match impressionnant de Lyon et de Nabil Fekir à Geoffroy-Guichard a été terni par l'ambiance délétère, avec deux interruptions, une pour fumigènes et une pour envahissement de terrain en fin de match.



En marquant le but du 5-0, Fekir a enlevé son maillot et l'a présenté aux supporters des Verts. Exaspérés, des supporters ont pénétré sur la pelouse, obligeant les CRS à intervenir. Il a fallu attendre une demi-heure pour que la partie reprenne.



L'entraîneur lyonnais Bruno Genesio a déploré le geste de son capitaine. "Je trouve ça dommage, la réponse c'était de gagner le match, ça ne sert à rien d'en rajouter et de provoquer. On n'aurait pas aimé qu'on nous fasse ça. Il faut savoir rester modeste. Il ne faut pas faire de chose comme ça, ce n'est pas bien", a dit l'entraîneur.



"Peut-être que ce n'est pas un geste à faire. Il n'y avait pas besoin de ça. Je ne regrette pas le geste mais voilà", a réagi Fekir, auteur d'un doublé.



Lyon, qui n'avait plus gagné à Saint-Etienne depuis 2013, enchaîne une sixième victoire toutes compétitions confondues, et récupère sa troisième place sur le podium.



Mais c'est moins cette série que les tristes images du Chaudron qui vont rester, avec une sanction à venir pour Saint-Etienne, voire pour Fekir si son geste venait à être examiné par la Ligue.



A Marseille, les supporters n'ont pas manqué de réagir à l'affaire Evra, auteur d'un coup pied contre l'un d'entre eux, jeudi dernier avant le match d'Europa League à Guimaraes.



"Evra casse-toi", pouvait-on lire sur une banderole déployée dans le virage Sud pendant la victoire contre Caen ou "This game is over", dans le virage Nord avant le match, en guise de pastiche du fameux slogan "I love this game", qu'utilise souvent le latéral gauche sur les réseaux sociaux.



Les supporters de football sont-ils devenus incontrôlables ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Les supporters de football sont-ils devenus incontrôlables ? Oui

Non

Ne se prononce pas