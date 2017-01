REPLAY - Pascal Praud revient notamment sur les deux principales actualités football de cette semaine.

> "On refait le match" : la coupe de France fait-elle toujours rêver ? Quelle doublure pour Cavani au PSG ? Crédit Média : Pascal Praud,Éric Silvestro Télécharger

par Le Service des Sports publié le 08/01/2017 à 08:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Week-end de Coupe de France oblige, Pascal Praud et ses invités se sont penchés sur la compétition centenaire cette année. Le débat séparait les fans de cette Coupe, et les moins fans. Ou plutôt le moins fan. Bertrand Latour, seul face au reste de la table, "C'est surtout l'effet des médias qu m’énerve un peu. C'est toujours le gentils petit qui affronte le vilain grand alors que l'on sait très bien qu'il y a également des footballeurs amateurs qui insultent" . Pascal Praud et Raymond Abbou enchaînent les histoires qui font le charme de la compétition. Raymond Abbou : "Quand la FFF envoie les maillots aux petits clubs, on parle du match pendant une semaine." La Coupe de France, ce sont des souvenirs qui ont également marqué Erik Bieldermann présent autour de la table.

Chicharito ou Rooney en doublure de Cavani à Paris ?

C'était l'autre gros thème de ce samedi 7 janvier. Quelle doublure pour Edinson Cavani ? L'équation est compliquée pour les dirigeants parisiens et c'est Pascal Praud qui l'explique : 'Il faut que ce soit un joueur de niveau de la Ligue des Champions et qui accepte d'être doublure à Paris." Dernière condition à la recrue : il faut qu'elle n'ait pas joué la compétition en première partie de saison car le règlement de l'instance européenne de football (UEFA) interdit qu'un joueur joue la C1 avec deux clubs différents dans une même saison. Une condition que ne remplit pas Chicharito Hernandez, attaquant mexicain du Bayer Leverkusen, mais dont la venue à Paris séduit l'équipe d''On refait le match". L'autre hypothèse mène à Wayne Rooney. l'Anglais est, depuis hier, le meilleur buteur du club de Manchester United. Pas suffisant pour nos spécialistes qui le jugent trop vieillissant pour les ambitions du Paris Saint-Germain.