L’ancien footballeur professionnel est décédé ce dimanche matin à Yaoundé au Cameroun, à l’âge de 79 ans.

Crédit : DOMINIQUE FAGET / AFP Yannick Noah et son père Zacharie à Roland-Garros en 1983.

par François Quivoron , Avec AFP publié le 08/01/2017 à 12:02

La famille Noah perd son patriarche. Zacharie Noah, le père de Yannick et grand-père de Joakim, est décédé dimanche 8 janvier à Yaoundé au Cameroun. Il était âgé de 79 ans. C’est Yannick Noah qui l’a annoncé dans un message posté sur son compte Twitter : "Ce dimanche matin à Yaoundé, Zacharie Noah nous a quittés, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille".



Ancien footballeur professionnel, il avait notamment remporté la Coupe de France en 1961 avec le club de Sedan. Né le 2 février 1937 à Yaoundé, Zacharie Noah avait stoppé sa carrière en 1963 après une grave blessure, puis il avait suivi de près celle de son fils, vainqueur de Roland-Garros en 1983, dernier titre en date d’un joueur français en Grand Chelem. L’image du père de Yannick Noah sautant sur le court central pour étreindre son fils juste après la balle de match est l’un des moments forts du sport français.



Zacharie Noah avait commencé sa carrière de footballeur au poste de défenseur au Stade Saint-Germain en 1956, avant d'être recruté par Sedan, alors en première division et l'un des clubs-phares des années 1960 en France. Yannick Noah et son fils Joakim ont souvent cité Zacharie comme source d’inspiration.