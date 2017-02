Olympique de Marseille : arrivée de deux anciens du Barça

publié le 15/02/2017 à 16:57

Le FC Barcelone se retrouve au cœur de l'actualité mercredi 15 février, et pas seulement en raison de sa déroute face au Paris Saint-Germain la veille au Parc des Princes (4-0). Hasard du calendrier, l'Olympique de Marseille a annoncé dans un communiqué l'arrivée dans son équipes dirigeante de deux anciens membres du Barça, Albert Valentin et Miguel Bertran.



Nommé directeur marketing adjoint chargé du développement des affaires internationales, ce dernier a notamment été responsable des partenariats en Catalogne. Il a aussi collaboré avec l'équipementier sportif Nike. Recruté en tant que directeur sportif adjoint, Valentin s'occupera pour sa part du recrutement marseillais, sous l'autorité d'Andoni Zubizarreta, avec lequel il a travaillé au Barça de 2010 à 2015. C'est lui qui est à l'origine de la venue du Brésilien Neymar en 2013.

Valentin et Zubizareta ont également "œuvré à la création du logiciel COR (Connaissance, Organisation et Performance), un outil d'analyse poussé qui permet d'analyser la performance des joueurs du FC Barcelone en match et lors des entraînements pour définir les besoins de l'équipe en termes de recrutement", précise l'OM dans ce communiqué. Avant de rejoindre l'OM, Valentin occupait le poste de secrétaire technique au Real Saragosse (2015-2017).