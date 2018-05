publié le 04/05/2018 à 07:24

Il aura fallu attendre le but salvateur de Rolando pendant les prolongations pour respirer. Vaincus 2-1 par Salzbourg mais forts de leur victoire au match aller, les Marseillais ont décroché leur place en finale de l'Europa League. "On a eu peur, mais franchement on l'a fait, on est content", confie un supporter au micro de RTL. Depuis la Nouvelle-Calédonie, où il a pu suivre les dernières minutes du match, Emmanuel Macron a félicité les joueurs.



L'Olympique de Marseille affrontera donc l'Atlético Madrid le 16 mai à Lyon. 1.500 supporters marseillais avaient fait le déplacement à Salzbourg et de nombreux Marseillais s'étais réunis dans la fan zone du Vélodrome et dans les bars.

"C'est juste énorme, merci au peuple marseillais qui nous a poussé. Je suis content pour mes joueurs, pour mon club et pour mon supporter" a confié l'entraîneur du club Rudi Garcia.

À écouter également dans ce journal :

Justice - Confrontation émouvante entre Marin et son agresseur. Marin avait été laissé pour mort après s'être interposé lors d'une dispute en novembre 2016. Il a réussi à se reconstruire même s'il a toujours beaucoup de séquelles. Lui et l'accusé ont à peu près le même âge et le temps s'est comme arrêté lorsqu'ils se sont parlés.



Politique - Emmanuel Macron est à l'Elysée depuis un an et il a perdu 20 points de popularité depuis son élection. Le président est à 43% de bonnes opinions et n'arrive pas à se défaire de cette image de président des riches. En un an, le décrochage d'Emmanuel Macron s'est accentué dans les catégories populaires. Emmanuel Macron est perçu comme un président qui comprend mieux les villes que les zones rurales et les villages.



Grèves - Nouvelles perturbations ce vendredi 4 mai chez Air France, avec 75% des vols assurés. Du côté de la SNCF, les prévisions de trafic sont les mêmes que le jeudi 3 mai : un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur 5. La cagnotte lancée sur Internet pour aider les cheminots a atteint le million d'euros.



Consommation - Le prix du beurre atteint des sommets. En 15 jours, le prix de la tonne de beurre s'est envolé : +25% par rapport au printemps 2017. La demande mondiale est forte mais la production stagne. Pour inciter les producteurs à faire plus de beurre,il faudrait qu'ils le vendent plus cher, mais ce n'est pas le cas en France, seul pays où a eu lieu la pénurie.