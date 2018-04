publié le 26/04/2018 à 09:41

C'est le grand jour sur la Canebière. L'OM reçoit ce jeudi 26 avril le Red Bull Salzbourg en demi-finale aller de Ligue Europa, avec en point de mire la possibilité d'aller jouer une finale à Lyon. De quoi faire vivre des semaines intenses à Jacques-Henri Eyraud, le président délégué marseillais.



"En ce moment les nuits sont courtes, mais je me suis réveillé déterminé, comme les joueurs, comme le staff, avec une énorme envie de voir notre équipe faire une énorme performance", a confié le président phocéen sur RTL.

Et si le président est excité, toute la ville vit au rythme de son club depuis le match épique lors du quart de finale retour face à Leipzig. "Cette ferveur a fait l'objet de recherches", rappelle-t-il. "Il y a des sociologues, des ethnologues qui se sont penchés sur la question. Ça fait partie de ces phénomènes sociaux, dont on a du mal à établir la causalité", explique Jacques-Henri Eyraud. Celui-ci lance qu'il explique un tel phénomène par le fait que "l'OM, c'est un peu l'autre équipe de France".

"Dans le coeur des Français il y a les Bleus, et puis il y a l'OM, ça c'est assez unique. Et c'est notre chance, celle qui va porter les joueurs ce soir et bien au-delà du stade Vélodrome", ajoute le président olympien. Une ferveur qu'il va falloir savoir gérer pour qu'elle porte et non pas inhibe le groupe de Rudi Garcia, privé de Hiroki Sakai et Steve Mandanda, tous deux blessés.



"Je crois qu'on a un entraîneur, un staff et des joueurs qui sont expérimentés, qui ont vécu pour certains des grands moments", rassure Jacques-Henri Eyraud, tout en ajoutant que les jeunes du club comme Maxime Lopez et Bouba Kamara affichent "une solidité mentale à toute épreuve".



"Ils ont envie de jouer ces matches-là, je crois que c'est pour ça qu'ils sont joueurs de foot. Rentrer dans ce stade en fusion comme face à Leipzig, ça a été un énorme moment pour eux", assure-t-il.

L'OM, source de fierté de la ville

Et Jacques-Henri Eyraud de prévoir une ambiance exceptionnel, avec "le meilleur public de France". "Et c'est pour ça que cette équipe est aimée par les Français. Elle suscite des passions qui sont positives, de belles émotions et des valeurs humaines aussi. Et ça va de Toulouse à Angers, à Troyes, à Caen, à Bourg-en-Bresse, où j'ai eu l'impression que le public était plus marseillais qu'à Marseille", confie-t-il.



Et cette cuvée 2017-2018 de l'OM a montré des qualités de générosité et d'entrain sur le terrain qui ont fini par conquérir un public un peu réticent en début de saison, notamment en Ligue Europa où à peine 20.000 personnes garnissaient les sièges du Vélodrome. "C'est la principale source de fierté de cette ville, et nous on se doit de montrer notre meilleure visage (...) et cette esprit combatif et de rébellion", décrypte-t-il.

Il y aura une fan zone au match retour

Si 61.000 personnes mettront le feu au stade, il aurait pu être bien plus garni, avec une demande de billets qui a dépasser les 180.000 places. De quoi remplir 3 Vélodrome, et réfléchir à un dispositif spécial pour le match retour. "On nous a promis que pour le match retour qu'il y aurait une fan zone", confirme d'ailleurs Jacques-Henri Eyraud.



Et pour terminer cette saison en apothéose, le président marseillais espère tout comme ses supporters que l'OM disputera son dernier match continental le 16 mai prochain, au Parc OL. "Je ne veux retenir des dernières déclaration de Jean-Michel Aulas que son envie irrépressible d'accueil l'OM dans son stade en finale de Ligue Europa", lance-t-il d'ailleurs, afin de ne pas gâcher la fête et rester sur l'élan positif d'une semaine qui pourrait être riche.