"L'arbitrage a traversé une semaine épouvantable", dénonce Pascal Praud

publié le 05/05/2018 à 20:33

"Cette demi-finale s'est jouée sur quelques erreurs d'arbitrage", a jugé Pascal Praud à propos des matches de football de la semaine écoulée, expliquant que les professionnels du football voulaient globalement "la vidéo" car ils ne souhaitaient pas "d'injustice". "L'arbitrage a traversé une semaine épouvantable", a poursuivi l'animateur, qui a commencé l'émission en rendant hommage aux victimes du drame de Furiani, survenu il y a 26 ans.



Le samedi à 18h30, début de la soirée football où les auditeurs retrouvent Pascal Praud et sa bande de chroniqueurs pour On refait le Match. La véritable tribune où les professionnels n’ont pas peur de s’affronter, de faire valoir leurs idées et défendre leurs convictions. Samedi 5 mai, Pascal Praud était entouré de Philippe Sanfourche de RTL, Hervé Penot, de L'Équipe, Bernard Lions, de L'Équipe également, Giovanni Castaldi, journaliste à Yahoo Sports et Sébastien Tarrago de L'Équipe.