OM-Monaco, Rennes-PSG, Nice-Metz... Le programme de la 20e journée de L1

Week-end de reprise du championnat de France de Ligue 1 après la trêve hivernale. Invaincu depuis le match aller au stade Louis II, Marseille reçoit Monaco et espère continuer sa marche en avant.

13/01/2017

Revoilà la Ligue 1. Traditionnellement, le premier week-end de l'année est consacré aux 32es de finale de la Coupe de France. Ont suivi cette semaine les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Mis entre parenthèse depuis près d'un mois, le feuilleton du championnat revient avec une 20e journée alléchante sur le papier, notamment grâce à la présence de l'affiche du dimanche soir, Marseille-Monaco.



En coulisses, l'OM ne serait plus très loin d'enregistrer le retour de Dimitri Payet, épatant ces derniers mois avec West Ham et les Bleus. Sur le terrain, l'équipe de Rudi Garcia séduit également de nouveau : quatre victoires lors de ses quatre dernières sorties en Ligue 1, cinq avec la Coupe de France. Son dernier revers remonte au 26 novembre. C'était à... Monaco pour un naufrage (4-0) alors très inquiétant.



La défense olympienne va-t-elle cette fois résister à la meilleure attaque d'Europe (56 buts en Ligue 1, près de 3 par rencontres) ? Les Gomis, Thauvin, Cabella, Lopez, Njie faire rugir le Vélodrome ? L'OM poursuivre sa remontée vers les sommets (6e) ? L'Olympique Lyonnais lui a montré la voie en s'imposant (3-1) au Stade Luis-II mi-décembre, avant que Caen, Ajaccio et Sochaux ne gênent aussi les Monégasques.

Marseille invaincue depuis son déplacement à... Monaco

Niçois, Parisiens et Lyonnais verraient d'un très bon œil toute contre-performance des hommes de Leonardo Jardim. Des quatre premiers au classement, le PSG (3e) tire le premier, chez des Rennais (7es) qui viennent de perdre leur invincibilité à domicile face à Bastia. Les cartons contre ces même Corses (7-0) en Coupe de France, face à Lorient (5-0) avant les fêtes, et une prestation satisfaisante contre Metz (2-0) en Coupe de la Ligue, laissent à croire que la crise de début décembre est oubliée.





Est-ce ça qui va faire la différence à la fin ? Depuis son élimination en Coupe de France, Nice n'a plus que la Ligue 1 à jouer et bénéficie donc d'un calendrier bien plus allégé que le PSG et Monaco en course sur tous les tableaux. Face à Metz (19e), les Niçois, toujours invaincus à domicile cette saison, seront privés de leur star italienne Mario Balotelli, suspendu, et de Younès Belhanda, blessé à un orteil et qui ne devrait pas faire son retour avant fin janvier.

L'OL, qui a terminé 2016 en boulet de canon alors que Nice n'a gagné que la moitié de ses matches en décembre en L1, se frotte aussi à un mal classé, Caen (18e). Les Normands sont cela dit bien meilleurs à domicile (11es, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) qu'en déplacement (20es, 1 seul point pris). Lyon devra faire sans Rachid Ghezzal, parti à la CAN, mais peut compter sur Alexandre Lacazette, Mathieu Valbuena et un Nabil Fékir de retour à son meilleur niveau.

Michel Seydoux tire sa révérence

Ce week-end de reprise débute par un Lille - Saint-Étienne, où les regards seront tournés vers le futur ex-président du LOSC (12e), Michel Seydoux. Après 14 ans de service à la tête du club du Nord, il va vivre son dernier match dans la peau du président avant de laisser la place à son successeur désigné Gérard Lopez, homme d'affaires hispano-luxembourgeois de 45 ans.



Enfin, Guiguamp (5e) se déplace à Lorient (20e), Bordeaux (10e) à Angers (16e), Montpellier (11e) à Dijon (15e). Nancy (13e) reçoit Bastia (14e). Nantes (17e) va à Toulouse (9e) pour espérer enchaîner une troisième victoire de rang en Ligue 1 avec son nouvel entraîneur portugais Sergio Conceiçao.

L1-20e journée : programme et classement

Vendredi 13 janvier :



20h45 : Lille - Saint-Étienne

Samedi 14 janvier :



17h00 : Rennes - PSG

20h00 : Dijon - Montpellier

Nancy - Bastia

Angers - Bordeaux

Toulouse - Nantes

Lorient - Guiguamp

Dimanche 20 novembre :



15h00 : Nice - Metz

17h00 : Caen - Lyon

20h45 : Marseille - Monaco