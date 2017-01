La cérémonie d'ouverture de la CAN 2017 organisée au Gabon (du 14 janvier au 5 février) sera notamment animée par un passage du rappeur franco-sénégalais Booba.

C'est l'intéressé lui-même qui l'a annoncé via le réseaux social Instagram. Booba sera bien de la partie lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Gabon samedi 14 janvier. Un choix pas si étonnant que cela puisque le natif de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) fait souvent référence au football et au continent africain dans ses morceaux. Le dernier, et certainement le plus célèbre, en est le plus bel exemple.



Le tube "DKR" (comprendre "Dakar") a atteint les 56 millions de vues sur la plateforme de partage de vidéo YouTube. Le clip, tourné sur l'île de Gorée, est un vrai hommage à son pays d'origine, le Sénégal. Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, est fan de football et est très ami avec l'attaquant français Karim Benzema par exemple. Son album titré Futur contient un titre nommé AC Milan, en référence au prestigieux club italien.



En ouverture de l'édition 2012, en Guinée équatoriale, c'est Akon, une autre star sénégalaise qui était invité. Le programme exact du passage de Booba, qui vient de fêter ses 40 ans, à la cérémonie d'ouverture de la CAN n'a pas encore été publié.