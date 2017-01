INFO RTL - Le président de la Fédération française de football (FFF) depuis juin 2011 pourrait avoir de sérieux adversaires lors des prochaines élections prévues en mars 2017.

Crédit : AFP Noël Le Graët le 10 décembre 2015

par Gregory Fortune , Christian Ollivier publié le 11/01/2017 à 16:41

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Noël Le Graët ne fait pas l'unanimité. Plusieurs présidents et anciens présidents de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et d'une des Ligues régionales se sont réunis mardi 10 janvier à Paris. Leur objectif : étudier la constitution d'une liste afin de s'opposer à la réélection du président en exercice de la Fédération française de football.



Dans le détails, les membres de cette réunion sont Jacques Rousselot (67 ans), président de Nancy, Jean-Michel Roussier (61 ans), ancien patron de l'Olympique de Marseille, Gervais Martel (62 ans) homme fort du RC Lens et Jamel Sandjak (57 ans), président de la Ligue de Paris-Île-de-France depuis décembre dernier.



Ancien président de Ligue de football professionnel (1991-2000), Le Graët (75 ans) a succédé à Fernand Duchaussoy le 18 juin 2011. Les prochaines élections à la présidence de la FFF doivent se tenir en mars prochain. Le 11 novembre dernier Nathalie Boy de la Tour (48 ans) avait créé la sensation en devenant la première femme élue président de la LFP.