Trophées UNFP : Neymar, Mbappé... Découvrez le palmarès 2018

publié le 13/05/2018 à 23:53

L'attaquant vedette du PSG Neymar a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 dimanche soir lors des Trophées UNFP -l'équivalent des Césars du foot-, mais il est resté évasif sur son avenir en club, alors que les médias espagnols multiplient les rumeurs sur ses envies d'ailleurs.



"A tous les mercatos, on parle de ces choses. Pour moi, ce n'est pas un moment pour parler de quoi que ce soit. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici (à Paris), les objectifs que j'ai. Maintenant, mes objectifs c'est de faire la Coupe du monde, pas de parler de transfert ou pas, j'y passe ma vie entière, à chaque mercato on en parle, c'est un peu embêtant", a réagi le Brésilien de 26 ans après avoir reçu son trophée.

La samba @neymarjr. ¿

Avec 19 buts et 13 passes décisives, il a rapidement conquis la @Ligue1Conforama.

Le Brésilien est élu meilleur joueur de la saison.#TropheesUNFP pic.twitter.com/llNJj76rlq — UNFP (@UNFP) 13 mai 2018

Très paillettes, la soirée de gala a eu lieu au pavillon d'Armenonville, dans le 16e arrondissement parisien, avec comme invité d'honneur le Brésilien Ronaldo, l'ancienne vedette de l'Inter Milan, du Real Madrid et de la Selecao, longuement applaudi par les 400 convives.

Et c'est Ronaldo qui a remis le trophée à son compatriote Neymar, vêtu d'une veste dorée et noire digne de Michael Jackson. Même si "Ney" est absent des terrains depuis sa fracture d'un os du pied droit fin février contre Marseille, le titre pouvait difficilement lui échapper pour cette saison 2017-2018. "Je remercie tous mes coéquipiers, toute mon équipe. Je suis très ému, très heureux de notre saison", a réagi le Brésilien au micro.

"Pourquoi pas ?"

En vingt matches de Ligue 1, Neymar a eu le temps d'inscrire 19 buts et d'offrir 13 passes décisives. Et son statut de superstar du foot, 3e du Ballon d'Or 2017, a aussi fait basculer le PSG dans une autre dimension. L'ancien Barcelonais, débauché par le PSG pour la somme record de 222 millions d'euros, a donc logiquement été élu meilleur joueur par ses pairs, succédant au palmarès à son coéquipier uruguayen Edinson Cavani. Mais il n'a pas clairement indiqué ses intentions pour la saison prochaine. "Je suis sûr à 2000% que Neymar va rester" au PSG, avait pourtant balayé son président Nasser Al-Khelaifi, samedi soir.



Dimanche, la question revenait en boucle auprès des joueurs du PSG: 'alors Neymar reste-t-il avec vous ?' "Bien sûr, pourquoi pas. Je pense qu'il sera là et on fera tout pour faire mieux l'année prochaine", a répondu Kylian Mbappé. Même réponse de son coéquipier Marquinhos, interrogé sur Canal+ : "Oui, j'ai le sentiment qu'il va rester", a dit le défenseur.



Pour en revenir à la soirée UNFP, Paris a pratiquement tout raflé. Au total, dans l'équipe-type de la Ligue 1 cette saison, les Parisiens occupent sept des onze places.Mbappé, 19 ans, a été élu meilleur espoir du championnat, comme l'an dernier quand il évoluait à Monaco. Et le jeune prodige vise déjà la passe de trois, pour faire mieux que l'ancien Lillois Eden Hazard, qui fut lui aussi sacré à deux reprises.



Le Brésilien Dani Alves, qui vient de se blesser au genou en finale de Coupe de France et va manquer le Mondial, a été désigné meilleur latéral droit, tandis que ses coéquipiers Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti et Edinson Cavani figurent également dans ce onze-type.

Emery pour ses adieux

Et surtout, leur entraîneur Unai Emery a été consacré meilleur technicien de Ligue 1 pour ses derniers jours sur le banc parisien. L'Espagnol, en fin de contrat, va en effet quitter Paris, avec pour probable successeur l'Allemand Thomas Tuchel. "Je suis très content de tout ce qu'on a fait pendant deux ans avec les joueurs. J'ai progressé, j'ai appris, c'est un processus personnel dans ma carrière", a-t-il expliqué dimanche avec son prix, sans dévoiler ses intentions pour la suite de sa carrière.



Rare trophée à échapper au PSG, celui de meilleur gardien a été attribué à l'expérimenté Marseillais et international français Steve Mandanda, pour la cinquième fois de sa carrière.

Le titre du plus beau but est revenu au Brésilien des Girondins de Bordeaux Malcom pour une énorme frappe contre Dijon début décembre. L'attaquant se voit "peut-être ailleurs" la saison prochaine car il "rêve de Ligue des champions".



Chez les féminines, l'internationale allemande de Lyon Dzsenifer Marozsan a hérité pour la deuxième année consécutive du titre de meilleure joueuse. Une récompense méritée pour l'OL qui domine le football féminin français et européen.

Le palmarès complet

Ligue 1 :

Meilleur joueur : Neymar (BRA/Paris SG)

Meilleur espoir : Kylian Mbappé (Paris SG)

Meilleur gardien : Steve Mandanda (Marseille)

Meilleur entraîneur : Unai Emery (ESP/Paris SG)

Équipe-type : Steve Mandanda (Marseille) - Dani Alves (BRA/Paris SG), Marquinhos (BRA/Paris SG), Thiago Silva (BRA/Paris SG), Ferland Mendy (Lyon) - Luiz Gustavo (BRA/Marseille), Marco Verratti (ITA/Paris SG), Nabil Fekir (Lyon) - Neymar (BRA/Paris SG), Edinson Cavani (URU/Paris SG), Kylian Mbappé (Paris SG)

Plus beau but : Malcom (BRA/Bordeaux)

¿ Malcom remportera-t-il le trophée du plus beau but de la saison ?

¿¿ C'est à vous de voter !

¿¿ https://t.co/Jak7SDyAJE #TropheesUNFP pic.twitter.com/BcIbemMn4A — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 mai 2018



Meilleur joueur français évoluant à l'étranger

N'Golo Kanté (Chelsea/ENG)



Ligue 2

Meilleur joueur : Diego Rigonato Rodrigues (BRA/Reims)

Meilleur gardien : Paul Bernardoni (Clermont)

Meilleur entraîneur : David Guion (Reims)

Équipe-type : Paul Bernardoni (Clermont), Vincent Le Goff (Lorient), Julian Jeanvier (Reims), Yunis Abdelhamid (MAR/Reims), Mickaël Alphonse (Sochaux) - Diego Rigonato Rodrigues (BRA/Reims), Téji Savanier (Nîmes), Romain Philippoteaux (Auxerre) - Umut Bozok (FRA-TUR/Nîmes), Rachid Alioui (MAR/Nîmes), Pablo Chavarria (ITA-ARG/Reims)

Meilleur arbitre de Ligue 2 : Alexandre Castro



Féminines :

Meilleure joueuse de D1: Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)

Meilleure espoir: Marie-Antoinette Katoto (Paris SG)



Trophée UNFP-Fondaction du football

Max-Alain Gradel (CIV/Toulouse) pour sa fondation