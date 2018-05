publié le 14/05/2018 à 14:45

De la saint Matthias à la saint Yves, du lundi 14 au samedi 19 mai, c'est une semaine intense comme rarement que va vivre le football français. Mercredi 16 mai, l'Olympique de Marseille défie l'Atlético de Madrid en finale de l'Europa League, la première finale européenne d'un club battant pavillon bleu-blanc-rouge depuis 14 ans.



Le lendemain, jeudi 17 mai, Didier Deschamps doit dévoiler sa fameuse liste de 23 joueurs (plus des réservistes) qui porteront le maillot frappé du coq en Russie à partir du 16 juin, jour de France-Australie, premier match de groupe des Bleus dans la compétition.

Parmi les grands points d'interrogation, les postes de latéraux. Qui a marqué des points ce week-end, le dernier avant l'annonce du verdict ? Où en sont les candidats ? Tour d'horizon, de Monaco à Manchester City en passant par Barcelone, Lille et Marseille.

Ligue 1 (France)

C'est à Monaco que Deschamps a décidé de se rendre samedi 12 mai pour assister à la rencontre entre l'ASM et Saint-Étienne. En théorie, trois joueurs ont été particulièrement observés : Thomas Lemar et Djibril Sidibé côté monégasque, Mathieu Debuchy côté stéphanois.



Le premier, positionné sur le côté gauche de l'attaque, a été bien meilleur que lors de ses dernières sorties. S'il a manqué de justesse en première période, c'est bien lui qui a impulsé les offensives monégasques. Il a prouvé au sélectionneur qu'il en avait sous le coffre, comme à la 51e minute où, après avoir frappé un corner côté droit, il est revenu défendre comme latéral gauche. La qualité de ses coups de pied arrêtés montre qu'il revient en forme. Surtout, c'est lui qui obtient le penalty qui permet à Monaco de l'emporter.



Sidibé, lui, est entré à la 68e minute alors qu'il n'avait que cinq entraînements collectifs à son actif depuis son retour de blessure (ménisque du genou droit). Absent depuis la mi-avril, il avait pour mission de dynamiser le couloir droit, et l'a fait. Visiblement cette blessure est du passé. Il postule de nouveau à une place de titulaire en Russie à droite de la défense.



Debuchy sera-t-il sa doublure ? Dans une défense à cinq, l'ex-Gunner s'est montré à son avantage en début de match. Mais il a ensuite, comme son équipe, reculé. Après la pause, la fatigue s'est faite sentir. Et c'est lui qui commet la faute sur Lemar engendrant le penalty de la défaite stéphanoise.

Premier league (Angleterre)

Si Sidibé semble revenir à temps, la situation de Benjamin Mendy interroge. Titulaire théorique à gauche de la défense, le joueur de Manchester City paraissait sur la bonne voie une semaine plus tôt après avoir joué durant plus de 30 minutes. Mais celui qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en septembre ne figurait pas dans le groupe pour le déplacement à Southampton, dimanche 13 mai.

Liga (Espagne)

Les deux joueurs alignés à ce poste de latéral gauche lors du dernier rassemeblent, Lucas Digne face à la Colombie et Lucas Hernandez en Russie, eux, n'ont pas joué ce week-end avec le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Le second devrait toutefois retrouver une place dans le 11 de départ de la finale de l'Europa League.

Bundesliga (Allemagne)

En Russie, c'est Benjamin Pavard qui avait occupé le flanc droit de la défense. Samedi 12 mai, le joueur de Stuttgart était encore aligné en charnière centrale. Le VFB s'est offert une sacrée victoire de prestige en s'imposant 4-1 à Munich, dans un match où un autre Français, Corentin Tolisso, a mouillé le maillot pour égaliser à 1-1. Pavard est par ailleurs un des quatre joueurs de Bundesliga qui ont disputé la saison dans son intégralité, sans en manquer une seule minute.