publié le 15/05/2018 à 11:40

C'est l'une des nouveautés de cette saison 2017-2018 : le 4e et le 5e de Ligue 2 peuvent encore rêver de montée dans l'élite à l'issue de la saison "régulière", alors que l'an passé seul le 3e se voyait offert un droit au bonus en fin de saison. Troyes en avait d'ailleurs bien profité en sortant vainqueur de sa double opposition avec le 18e de L1, Lorient (2-1 en Champagne, 0-0 en Bretagne).



Cette année, le barrage entre l'antépénultième de Ligue 1 et le représentant de Ligue 2 interviendra au bout d'un processus plus long, après deux matches de "play-offs" comme disent les Américains. Mardi 15 mai (20h45), à la veille de la finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético de Madrid, Le Havre, 4e derrière Reims, Nîmes et l'AC Ajaccio, reçoit Brest, 5e.

Trois jours plus tard, le vainqueur se rendra en Corse pour déterminer qui affrontera le 18e de Ligue 1, en matches aller-retour cette fois, les mercredi 23 et dimanche 27 mai. À une journée de la fin, cette place est occupée par Toulouse. Caen (17e) et Troyes (19e) peuvent aussi en hériter. Metz est condamné à la descente. Lille et Strasbourg sont sauvés.

Le Havre-Brest, affiche indécise

La première affiche entre Le Havre et Brest s'annonce indécise. Les Normands d'Oswald Tanchot ont l'avantage du terrain et du public, ont terminé le championnat en boulet de canon (cinq victoires de rang. Avec Jean-Philippe Mateta, prêté par Lyon, ils possèdent le 2e meilleur buteur de l'exercice (17 réalisations).



En face, les Bretons de Jean-Marc Furlan sont invaincus depuis huit rencontres et affichent le 3e meilleur bilan en déplacement. Le Stade Brestois avait battu le HAC à Francis-Le Blé 1-0 le 15 septembre dernier avant de s'incliner au stade Océane sur le même score le 9 février.

Calendrier et horaires des play-offs et des barrages:

Play-offs Ligue 2 :



Play-off 1 :

Mardi 15 mai (20h45) : Le Havre - Brest



Play-off 2 :

Vendredi 18 mai (20h45) : AC Ajaccio - vainqueur du play-off 1



Barrage Ligue 1-Ligue 2 :



Aller mercredi 23 mai (20h45) : vainqueur du play-off 2 - 18e de L1

Retour dimanche 27 mai (21h00) : 18e de L1 - vainqueur du play-off 2