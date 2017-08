et AFP

publié le 22/08/2017 à 17:47

Le divorce entre Neymar et le FC Barcelone semble particulièrement difficile. Alors que le joueur brésilien a rejoint le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, les tensions peinent à redescendre entre le club et le joueur. Après les critiques de Neymar à l'encontre des dirigeants de son ancien club, c'est au tour du Barça de passer à l'offensive.



Le club Blaugrana a en effet déposé plainte contre leur ancien joueur pour non-respect de contrat après son transfert record au Paris Saint-Germain. Non satisfait d'avoir déjà empoché la somme record de 222 millions d'euros, le Barça réclame au moins 8,5 millions d'euros de dommages à Neymar. Une affaire évidemment liée à son retentissant départ mais qui remonte avant tout à l'été 2016.



Une prime de 26 millions d'euros en question

À cette période, le club catalan et le joueur brésilien discutent d'une prolongation de contrat et tombent d'accord sur une prime de 26 millions d'euros. Et c'est cette prime qui pose aujourd'hui problème. Le Barça se refuse en effet à verser cette somme après le départ vers la France de l'un de ses joueurs vedettes.



"Le club réclame au joueur la partie déjà versée correspondant à sa prime de prolongation de contrat, en raison d'un non-respect dudit contrat ; 8,5 millions d'euros au titre des dommages et préjudices ; et 10% supplémentaire pour les intérêts de retard", a écrit le FC Barcelone dans un communiqué. Le club précise qu'il réclamera au PSG le versement de cette somme si l'attaquant de 25 ans, nouvelle superstar de la Ligue 1, n'est pas en mesure de le faire.

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/opVIIJ4mh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 22 août 2017

Vers une escalade des tensions ?

Cette plainte illustre surtout le bras de fer entamé entre les deux parties au sujet des primes négociées il y a un an maintenant. Ce communiqué intervient deux jours après des propos très critiques de Neymar à l'encontre de la direction du club catalan et marque une escalade du conflit entre les deux parties. "Pour moi, ce ne sont pas des personnes qui devraient être là-bas, dans la direction du Barça (...) Le Barça mérite beaucoup mieux et tout le monde le sait", a déclaré le joueur dimanche soir après la victoire du PSG face à Toulouse.



Le Barça a répliqué ce mardi 22 août avoir pris ces mesures "en défense de ses intérêts" après la décision unilatérale de Neymar de mettre fin à son contrat en échange du versement par le PSG de sa clause libératoire de 222 millions d'euros.