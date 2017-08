publié le 20/08/2017 à 10:00

"Je savais déjà que c'était un crack, un grand joueur. Je le voyais de loin, et maintenant je suis avec lui. On essaie de mieux se connaître. C'est un grand joueur, et quand on a de tels joueurs c'est facile". En une phrase, Neymar a mis le doigt sur une complémentarité naissante au sein du Paris Saint-Germain. Ce grand joueur n'est autre que l'avant-centre parisien, Edinson Cavani.



En seulement quelques minutes de jeu, dès sa première apparition lors de la deuxième journée de championnat à Guingamp (victoire 3-0 du PSG), Neymar a conquis de nombreux observateurs. Passeur décisif, buteur, le Brésilien a montré toute l'étendue de son talent et s'est surtout imposé comme le nouveau dépositaire, le véritable dynamiteur du jeu parisien. Résultats ? Pas moins de 128 ballons touchés sur l'ensemble de la rencontre, son deuxième meilleur total depuis son arrivée en Europe, 71% de duels gagnés ou encore 11 dribbles réussis.

Outre ces statistiques individuelles, la relation Neymar/Cavani a attiré de nombreux regards. Sur les 90 minutes, cette complémentarité naissante s'est même muée en véritable évidence tant les deux joueurs n'ont cessé de se chercher.



Neymar, fournissseur n°1 de Cavani

En rentrant régulièrement dans l'axe du terrain, l'ancien barcelonais s'est en effet positionné comme un soutien de poids, et de choix, à Edinson Cavani. En position de 10 voire 9,5 il a pris le jeu à son compte distribuant petits ballons et passes millimétrées à ses coéquipiers.



Cela se confirme dans les statistiques détaillées. Si Neymar a reçu six passes de la part de l'avant-centre, il en a de son côté délivré douze. Un chiffre qui marque significativement cette relation privilégiée alors que le Matador n'a reçu que cinq passes de la part d'Angel Di Maria et quatre de la part de Thiago Motta. En fait, aucun joueur n'a autant cherché et trouvé l'attaquant uruguayen que l'ancien barcelonais sur cette rencontre.



En trois ans de vie commune avec Zlatan Ibrahimovic, jamais le Suédois ne lui avait donné autant de ballons en une soirée. Le maximum était alors de 11 passes, le 20 mars 2016 face à Monaco, rappelle L'Équipe. Une relation qui laisse entrevoir de belles promesses dans les rangs parisiens. Preuve en est, leur but respectif inscrit sur une passe décisive de l'autre.

Neymar, au service du collectif

Car si le Brésilien est la nouvelle star du groupe, il n'en reste pas moins le véritable maître à jouer, le nouveau maestro. Contrairement à Zlatan Ibrahimovic lors de ses saisons parisiennes, Neymar n'attend pas forcément que l'on joue autour de lui mais bien avec lui. "Il transpire la joie de jouer, et transmet cette lumière à ses coéquipiers. Rien à voir avec Ibrahimovic. Neymar est dans l'empathie, à l'inverse de Zlatan qui pensait à sa pomme avant le collectif", expliquait Vincent Guérin, ancien Parisien, à l'AFP.



Une position et un profil de jeu qui pourrait aussi permettre à Edinson Cavani de dézoner, de décrocher, de proposer et ainsi sortir un poil plus de son profil de simple buteur qui lui colle à la peau depuis son arrivée à Paris. L'entente semble belle et bien idéale, et pourrait leur servir mutuellement.



Et si les Guingampais se sont extasiés face la performance de Neymar, qui donne l'impression d'être déjà particulièrement à l'aise au sein du PSG, les prochains adversaires pourraient bien craindre ce duo explosif. Et ce dès dimanche 20 août lors de la troisième journée de Ligue 1 ? Les Parisiens reçoivent Toulouse (21h) pour ce qui devrait logiquement être la première sortie du Brésilien au Parc des Princes.