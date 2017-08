publié le 20/08/2017 à 20:30

Encore une première pour Neymar. La superstar du Paris Saint-Germain, qui compte déjà un but et une passe décisive à son actif, dispute son premier match au Parc des Princes sous ses nouvelles couleurs, dimanche 20 août (21 heures) à l'occasion de la réception du Toulouse FC. Les supporters rouge et bleu avaient déjà fait la rencontre du Brésilien, lors d'une présentation exceptionnelle juste avant la victoire contre Amiens pour la reprise du championnat.



Le Paris Saint-Germain, victorieux lors de ses deux premières rencontres, peut rejoindre l'AS Monaco et l'AS Saint-Étienne dans le clan des clubs ayant réussi à récolter 9 points sur 9 possibles.

Quant au Toulouse FC, la victoire contre Montpellier a permis d'oublier la défaite logique contre le champion en titre. L'entraîneur Pascal Dupraz, qui enregistre le retour de son jeune arrière central Issa Diop, peut croire à sa bonne étoile face au PSG : il est le coach qui a battu le plus de fois les Parisiens depuis le rachat par le Qatar.