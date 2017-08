publié le 12/08/2017 à 09:55

À Guingamp, on garde les pieds sur terre. Ce matin une trentaine de supporters bretons sont venus assister à l'entraînement de leur équipe favorite. Mais derrière les grillages, que l'on ait 10 ou 78 ans, on est très loin de la "Neymar mania". "C'est pas Neymar que je viens voir, c'est Guingamp", réagi un fan au micro de RTL, quand un autre surenchéri : "C'est du cinéma !". L'arrivée de la star brésilienne en Bretagne n'intimide pas les supporters bretons. "On est fiers de nos joueurs guingampais, nous, on a des joueurs qui ne jouent pas pour l'argent", explique une supportrice de l'équipe rouge et noire.



Et d'ajouter : "Quand on voit l'argent pour Neymar, c'est immonde. Nos joueurs qui sont si bons et qui ont un si petit budget, c'est magnifique ! Neymar n'est rien à côté". Pour rappel, le transfert de l'ancien joueur du Barça est le plus cher de l'histoire du football, avec 222 millions d'euros. Reste que si la star est bien présente dimanche soir pour la première fois dans le championnat de France, la fièvre pourrait bien monter d'un cran au Roudourou.

Le stade guingampais devrait effectivement battre son record de fréquentation lors de la confrontation tant attendue avec le Paris Saint-Germain. Le service communication du club a assuré que la barre des 18.363 spectateurs, qui était le record, (avec un match déjà contre le PSG en 2016), sera dépassée.