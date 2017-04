publié le 09/04/2017 à 20:30

Les absences de Thiago Silva et de Marquinhos, en charnière centrale parisienne, vont-elles peser dans ce dernier match du week-end ? Le PSG reçoit l'En-Avant de Guingamp (21h) avec, en défense, une paire expérimentale formée de Serge Aurier et Presnel Kimpembe.



Les deux Brésiliens sont blessés, comme les milieux de terrain Grzegorz Krychowiak et Thiago Motta. Le onze Parisien semble tout de même supérieur à celui d'Antoine Kombouaré et doit le prouver. Car Nice et Monaco ont tout deux gagné (1-2 à Lille et 0-1 à Angers) et ont donc mis la pression sur les épaules parisiennes.

Paris, avant la rencontre, est 3e, et contrairement à Monaco, il n'a pas le droit à l'erreur en championnat. Dans l'histoire commune des deux équipes, les Costarmoricains n'ont gagné qu'une seule fois porte de Saint-Cloud. C'était lors de la saison 2000-2001. Sur les six dernières visites guingampaises à Paris, les joueurs de la capitale ont marqué 21 fois, soit une moyenne de 3,5 buts par match.

Résultats, programme et classement :

Vendredi 7 avril :

Lille - Nice : 1-2



Samedi 8 avril :

Angers - Monaco : 0-1

Caen - Montpellier : 0-2

Lyon - Lorient : 1-4

Dijon - Bastia : 1-2

Bordeaux - Metz : 3-0

Nancy-Rennes : 3-0



Dimanche 9 avril :

Toulouse - Marseille : 0-0

Saint-Étienne - Nantes : 1-1

Paris - Guingamp